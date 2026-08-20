'달인' 박해민이 번트 실패라니? 숨겨진 매력 빛났다, 위기의 9월을 부탁해…대니엘 바라보는 KT의 고민

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 대니엘. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 대니엘이 5회까지 1실점 호투를 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 김영록 기자] 위기의 9월을 앞둔 KT 위즈의 희망이 될 수 있을까.

데이비스 대니엘이 2번째 선발등판을 마쳤다. KT는 19일 LG 트윈스 앤더스 톨허스트의 인생투에 타선이 단 2안타로 꽁꽁 묶이면서 0대1로 패했고, 대니엘은 패전투수의 멍에를 썼다.

대니엘의 투구는 나쁘지 않았다. 5이닝 동안 7안타 1볼넷을 허용했지만, 1실점으로 잘 막았다. 지난 13일 NC 다이노스전(5이닝 2실점)에 이어 2경기 연속 5이닝 투구다. 공교롭게도 투구수도 88개로 똑같다.

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타자를 압도하는 구위를 가진 투수는 아니다. KT는 소형준-고영표 등 이미 검증된 토종 선발들의 무게감이 크고, 로건 앨런 역시 지난해와는 달라진 구위로 좋은 모습을 보여주고 있다.

특히 다가오는 9월 14일, KT는 소형준-오원석-박영현이 한꺼번에 아시안게임 대표팀에 차출된다. 고영표와 두 외국인 투수를 중심으로 버텨야한다. 마무리는 스기모토가 유력하다.

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KT는 맷 사우어의 기복에 지쳐있던 상황, 그를 대체할 선수는 포스트시즌 1선발을 기대하기보단 안정감 있게 긴 이닝을 끌어갈 줄 아는 운영능력이 필요했다. 앞서 이강철 감독은 이에 대해 "6이닝 3실점을 던져주면 좋고, 2실점으로 막아주면 더 좋다"고 표현했다.

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16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

대니엘은 긴 팔다리를 최대한 활용하는 투구폼이 눈에 띈다. 투심과 체인지업, 컷패스트볼, 슬라이더, 스위퍼 등 다양한 구종도 인상적이다.

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주무기로 꼽았던 스위퍼는 NC전에서 안중열에게 홈런, LG전에선 문정빈에게 안타를 허용했다. 현재로선 승부구로 쓰기에 조금 아쉽다.

이강철 KT 감독은 대니엘의 투심에 높은 점수를 주고 있다. 회전수가 좋아 공끝에 힘이 있다는 것.

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대니엘은 익스텐션(앞으로 내딛는 스텝의 거리)도 약 2m에 달하고, 키에 비해 팔도 긴 편이다. 여기에 낮은 팔각도까지 더해지면 타자 입장에선 투수가 눈앞에서 공을 던지는 느낌을 준다는 설명. 이 같은 투구폼이 투심 활용도를 한층 높여준다.

아직까지 한국 무대에 적응이 필요해보인다. 이날 LG 타자들은 체인지업과 컷패스트볼을 철저하게 공략해 안타를 만들어냈다. 반면 투심에는 고전했다. 특히 '번트의 달인' 박해민을 상대로 번트 실패를 이끌어내는 모습이 인상적이었다.

LG전 패배로 KT는 삼성 라이온즈에 승률만 앞선 살얼음 1위를 달리게 됐다. KT의 9월을 책임져야할 남자, 대니엘은 이강철 감독의 기대에 부응할 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com