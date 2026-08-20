'충격' 초고속 방출 대기, 배지환 데려가는 팀 없었다…트리플A 잔류냐 FA냐, 암담한 현실

배지환. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] 아무도 배지환을 데려가지 않았다.

미국 매체 'MLB트레이드루머스'는 20일(이하 한국시각) '밀워키 브루어스가 신인 유격수 쿠퍼 프랫을 이날 10일짜리 부상자 명단에서 복귀시켰다. 이에 따라 외야수 브랜든 록리지가 트리플A 내슈빌로 내려갔다. 지난 주말 양도지명(DFA) 처리됐던 유틸리티 야수 배지환도 웨이버를 통과했다'고 알렸다.

배지환은 지난 16일 밀워키로부터 DFA 통보를 받았다. 그는 올 시즌 뉴욕 메츠 산하 트리플A팀인 시러큐스 메츠에서 뛰다 지난 5일 방출됐고, 밀워키가 지난 10일 영입해 기사회생하는 듯했다.

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배지환은 밀워키 이적 후 4경기에서 2타수 1안타 1도루 1득점을 기록했다. 밀워키 입단 당일인 10일 미네소타 트윈스전에 출전해 번트 안타를 기록하며 반전 드라마를 쓰는 듯했는데, 이후 활약상이 없었다. 지난 12일 샌디에이고 파드리스전에서는 대량 실점의 빌미가 되는 수비 실수를 저지르기도 했다.

배지환(왼쪽). Imagn Images연합뉴스

밀워키는 또 다른 유틸리티 야수 조너선 오넬러스를 애슬레틱스와 현금 트레이드로 영입하면서 빠르게 배지환을 정리했다. 입단 6일 만이었다.

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배지환은 웨이버 클레임으로 자신을 데려갈 팀을 기다렸으나 끝내 나타나지 않았다. 트리플A 내슈빌행을 받아들이거나 FA 선언을 하는 두 가지 선택지가 남아 있다.

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MLB트레이드루머스는 '배지환은 브라이스 투랑이 가벼운 무릎 통증을 안고 있는 동안 2루수로 한 차례 선발 출전하는 등 총 4경기에 나서 단타 하나와 몸 맞는 공 하나를 기록했다. 메츠 산하 트리플A팀에서 타율 2할5푼7리, 출루율 0.360, 장타율 0.368과 함께 36도루를 기록했던 배지환은 내슈빌행을 받아들이는 대신 FA 자격을 선택할 권리를 갖는다'고 했다.

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고교 시절 특급 유격수로 평가받았던 배지환은 2018년 국제 아마추어 자유계약 선수로 피츠버그 파이어리츠에 입단했다. 배지환은 메이저리그에서 생존 가치를 높이기 위해 외야 수비까지 병행하는 유틸리티 플레이어로 변신했다.

2022년 빅리그에 데뷔해 2023년 111경기에 출전, 가장 많은 기회를 얻었다. 그해 타율 2할3푼1리(334타수 77안타), 2홈런, 32타점, 24도루, OPS 0.608을 기록했다. 이후 피츠버그는 배지환을 거의 기용하지 않았고, 2025년 11월 DFA 처리했다. 메츠가 웨이버 클레임으로 배지환을 데려갔으나 빅리그에서는 활용하지 않았고, 현재 밀워키에서도 미래가 불투명한 상황이 이어지고 있다.

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배지환. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com