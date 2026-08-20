이정후 3할 재진입 보인다! CLE전 멀티히트 작렬 '3G 연속 안타'…SF 1점차 신승

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 3경기 연속 안타로 3할 타율 재진입을 향한 발걸음을 이어갔다.

이정후는 20일(한국시각) 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브필드에서 펼쳐진 클리블랜드 가디언스전에 6번 타자-우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1삼진을 기록했다. 지난 16~17일 콜로라도 로키스전에서 연속 안타를 기록했던 이정후는 사흘 만의 출전에서도 뛰어난 타격감을 이어가면서 3경기 연속 안타에 성공했다. 이날 멀티 히트로 시즌 타율은 0.292에서 0.294(439타수 129안타)로 상승했다.

샌프란시스코의 토니 바이텔로 감독은 조나 콕스(중견수)-라파엘 데버스(지명 타자)-윌리 아다메즈(유격수)-브라이스 엘드리지(1루수)-빅터 베리코토(좌익수)-이정후-오슬레이비스 바사베(2루수)-드류 카바노(포수)-크리스티안 코스(3루수)로 선발 라인업을 짰다.

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이정후는 2회초 1사 주자 없는 가운데 선 첫 타석 2S에서 클리블랜드 선발 파커 메식이 뿌린 95.6마일 높은 코스의 포심 패스트볼을 공략했으나 좌익수 뜬공으로 물러났다.

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샌프란시스코는 4회초 2사 3루에서 베리코토의 적시타로 선취점을 뽑았다. 곧바로 이정후의 장타가 터졌다. 이어진 2사 1루에서 바깥쪽 높은 코스로 들어온 초구 94.8마일 포심 패스트볼을 밀어쳐 좌익수 왼쪽 2루타를 만들면서 첫 안타를 작성했다. 다만 클리블랜드 야수진 중계 플레이로 베리코토가 홈을 밟지 못해 타점으로 연결되진 못했다. 이정후 역시 후속타 불발로 득점을 얻진 못했다.

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샌프란시스코는 오프너 맷 윌킨슨의 2이닝 무실점 투구에 이어 등판한 애드리언 하우저의 호투 속에 1점 리드를 지켰다. 이정후는 7회초 선두 타자로 나서 메식과 1B2S 승부에서 바깥쪽으로 낮게 떨어진 86마일 스플리터를 걷어 올려 우전 안타로 또 다시 출루했다. 하지만 이번에도 후속타가 이어지지 않으면서 추가점은 만들어지지 않았다.

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이정후는 마지막 타석이던 9회초 1사 주자 없는 가운데 루킹 삼진으로 물러났다. 샌프란시스코는 8회말 무사 1루에서 하우저에 이어 구원 등판한 딜런 스미스가 2이닝을 실점 없이 막아내면서 1대0 승리로 경기를 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com