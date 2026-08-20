"한국에서 문화 충격 받았다" 삼성 정규직 실패 후 작별, 그런데 또 방출될 수 있다?

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 2회말 삼성 우익수 박승규가 SSG 오태곤의 파울 플라이를 호수비로 잡아냈다. 박승규에 고마움을 전하는 오러클린의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.23/

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[스포츠조선 나유리 기자]삼성 라이온즈와 결별한 후 대만으로 향한 잭 오러클린이 마침내 첫 선을 보인다. 그러나 생존 경쟁을 해야하는 상황이다.

삼성은 올해 스프링캠프 도중 맷 매닝이 부상으로 이탈하자, 부상 단기 대체로 호주 출신 투수 오러클린을 영입했다. 월드베이스볼클래식(WBC)에서 2회 연속 호주 국가대표로 출전했고, 한국전에도 등판해 상당히 친숙한 선수였다. 오러클린은 WBC 일정을 마친 후 계약 제안을 받고 삼성에 합류했다.

삼성도 확실한 '에이스 카드'를 찾기 위해서, 당장 외국인 투수를 완전히 교체하는 것보다 일단 오러클린을 단기 대체로 활용하면서 새로운 선수 물색에 나섰다.

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3월 31일 KBO리그 1군 데뷔전을 치른 오러클린은 3개월이 넘는 시간 동안 삼성과 동행했다. 마지막 경기가 7월 8일 등판이었다. 올스타 브레이크 전까지 오러클린은 삼성 유니폼을 입고 17경기에 등판해 5승5패 평균자책점 4.86의 성적을 기록했고, 이후 삼성이 메이저리그(MLB) 출신 크리스 페덱을 정식 영입하면서 오러클린과의 작별이 확정됐다. 오러클린은 전반기 마지막 홈 경기에서 팬들에게 인사를 하는 시간을 가졌고, 선수단과도 웃으며 작별하면서 훗날을 기약했다.

그렇게 새로운 거취를 고민하던 오러클린이 대만프로야구(CPBL) 계약 제안을 받았다. 마운드 보강을 고민하던 중신 브라더스가 오러클린에게 제안했고, 대만행이 성사됐다.

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삼성과의 계약이 끝난 후 다시 계약을 마치고 대만으로 건너간 오러클린은 일단 2군에서 공을 던지면서 휴식과 컨디션 체크를 마친 후 19일 타이베이 아레나에서 1군 선수단에 처음 합류했다.

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9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 오러클린이 팬들에게 마지막 인사를 건네고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

오러클린은 경기전 'ET투데이' 등 대만 현지 매체들과의 인터뷰에서 '한국에서 문화 충격을 받았다'고 털어놨다. 오러클린은 "삼성에서 뛰면서 나라마다 야구 스타일이 완전히 다르다는 것을 더욱 깊이 깨달았다"면서 "한국에서 가장 충격받은 부분은, 완전히 올드스쿨 야구라고 할 수는 없지만 전통적인 야구에 좀 더 가깝다. 메이저리그에서는 홈런이 매우 중요하지만, 한국에서는 출루, 장타 등 각자 역할이 명확하고 그 역할에 굉장히 충실한다"고 이야기했다.

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그는 또 "투수가 상대 타자의 역할을 알고 있는데도, 그 순간 아웃을 잡아내는 것이 쉽지 않다. 모든 선수들이 자신의 역할을 명확하게 알고 있으며 최선을 다해 그 역할을 수행하려고 한다. 그게 내가 느낀 가장 큰 차이점이다"라고 추가 설명을 했다.

하지만 오러클린이 대만에서도 맘 편히 뛸 수 있는 상황은 아니다. CPBL의 외국인 선수 등록 마감 기한은 8월 31일. 그런데 중신은 현재 오러클린과 또다른 외국인 투수까지 2명을 놓고 마지막 한 자리를 고민하고 있다.

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오러클린은 로스터 경쟁 사실에 대해 "솔직히 모르고 있었다"고 답했다. 자리를 보장받지 못했다는 사실에 다소 당황한듯 했으나 "어쨌든 야구의 일부다. 저는 팀을 위해 최선을 다해 공을 던지고 이기기 위해 노력해야 한다. 제가 컨트롤 할 수 없는 다른 부분은 생각하지 않겠다"며 또 한번의 생존 경쟁에 뛰어든 각오를 밝혔다.

중신 히라노 게이이치 감독은 "아직 결정하기에는 너무 이르다"며 남은 외국인 로스터 한자리를 오러클린의 투구를 지켜본 후 결정하겠다는 뜻을 밝혔다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com