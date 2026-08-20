'단돈 2억' 삼성 뜻밖의 우승 승부수 탄생인가…"1등만 했으면 좋겠어요"

삼성 라이온즈 전병우. 사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "솔직히 나는 못 쳐도 되는데 그냥 팀이 이겼으면 좋겠어요. 1등만 했으면 좋겠어요."

삼성 라이온즈는 지난 2023년 11월 2차 드래프트 3라운드로 내야수 전병우를 지명했다. 양도금 2억원. 큰돈을 들이지 않은 영입이었는데, 올해 뜻밖의 우승 승부수가 될지도 모르겠다. 주전 3루수였던 김영웅이 올해 부상과 부진에 허덕이는 사이 전병우가 반짝이고 있다.

전병우는 19일 대구 SSG 랜더스전에 6번타자 3루수로 선발 출전해 5타수 3안타(1홈런) 7타점 맹타를 휘두르며 18대4 대승을 이끌었다. 7타점은 개인 한 경기 최다 신기록이다. 8호 홈런을 쏘아 올려 개인 한 시즌 최다 타이기록도 세웠다.

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이날 4번 최형우-5번 르윈 디아즈-6번 전병우로 이어지는 타선은 공포 그 자체였다. 최형우는 4타수 4안타 1볼넷 3타점, 디아즈는 5타수 5안타(1홈런) 5타점을 기록했다.

전병우는 '야구 인생에서 기억에 남는 날이 될 것 같다'는 취재진의 말에 "다섯 손가락 안에 드는 날이지 않을까"라며 활짝 웃었다.

7타점을 쓸어담은 삼성 라이온즈 전병우. 사진제공=삼성 라이온즈

환호하는 삼성 라이온즈 선수들. 사진제공=삼성 라이온즈

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전병우는 개성고-동아대를 졸업하고 2015년 2차 3라운드에 롯데 자이언츠에 지명돼 프로 생활을 시작했다. 롯데에서는 빛을 보지 못한 채 2020년 키움 히어로즈로 트레이드됐다. 유망주 위주로 구단을 운영하는 키움에서 처음 3년 동안은 해마다 115경기 이상 출전하며 많은 기회를 받았지만, 2023년에는 41경기 출전에 그치며 전력 외로 분류됐다. 그렇게 2차 드래프트 시장에 나와 삼성에서 커리어의 전환점을 맞이했다.

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삼성 이적 3년차인 올해 어렵게 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 91경기에서 타율 2할3푼8리(281타수 67안타), 8홈런, 47타점, OPS 0.743을 기록하고 있다. 팀 상황에 따라 3루수와 1루수를 오가며 힘을 보태고 있다. 성적표가 화려하진 않지만, 현재 삼성 타선에서 없어선 안 될 소금과 같은 존재다.

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전병우는 "올해는 내가 야구하면서 최고의 한 해이지 않나 생각한다. 이때까지 야구하면서 이렇게 행복하게, 경기도 많이 뛰면서 야구할 수 있는 기회가 이때까지 거의 없었다. 이런 기회가 일단 정말 좋고, 행복한 한 해인 것 같다"며 미소를 지었다.

다른 목표는 없다. 올 시즌 전병우의 목표는 오직 삼성의 우승이다. 2위 삼성은 이날 승리로 1위 KT 위즈와 경기차를 없앴다. 승률만 2리 차이가 난다. 1위 탈환이 눈앞이다.

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전병우는 "솔직히 개인적인 목표는 진짜 하나도 없다. 그냥 우리가 1위로 끝났으면 좋겠다. 솔직히 나는 못 쳐도 되는데, 그냥 팀이 이겼으면 좋겠다. 1등만 했으면 좋겠다"고 진심을 표현했다.

삼성 라이온즈 전병우. 사진제공=삼성 라이온즈

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com