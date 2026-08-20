'영화 아닙니다.' 아들의 프로 첫 홈런을 아버지가 잡다니... 핸드폰 던지고 "내 아들이야"[ML화제]

밀워키 유망주 소이어 스트로스나이더가 데뷔 첫 홈런을 치고 있다. milb.com 중계화면 캡쳐

밀워키 유망주 소이어 스트로스나이더가 친 데뷔 첫 홈런을 아버지 스콧이 관중석에서 잡았다. milb.com 중계화면 캡쳐

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[스포츠조선 권인하 기자]자신의 프로 데뷔 첫 홈런을 아버지가 관중석에서 잡을 확률이 얼마나 될까.

비록 마이너리그이긴 하지만 실제로 그런 일이 일어났다.

밀워키 브루어스의 신예 유망주 소이어 스트로스나이더가 마이너리그 첫 홈런을 쳤는데 그것을 관중석에 있던 아버지가 잡아낸 것이다.

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스트로스나이더는 텍사스 크리스천 대학교(TCU)에서 2년간 뛰고 2026년 드래프트에서 2라운드 전체 66번째로 밀워키 브루어스의 지명을 받았다. 2년간 24개의 홈런과 장타율 0.623을 기록해 파워를 인정받았고, 주력과 어깨, 수비 능력도 평균 이상의 능력치로 평가받았다.

올해 하이 싱글A인 위스콘신 팀버래틀스에서 첫 프로 시즌을 출발한 스트로스나이더는 7경기만에 첫 홈런을 때려냈다. 성적은 30타수 10안타로 타율 3할3푼3리, 1홈런, 6타점. 안타 10개 중 홈런 1개, 3루타 1개, 2루타 2개로 장타가 많아 장타율 0.567, 출루율 0.412로 OPS는 0.979를 기록 중이다.

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스트로스나이더는 20일(이하 한국시각) 레이크카운티 캡틴스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 홈경기에서 3번-중견수로 선발출전해 4타수 2안타(1홈런) 2타점 1득점 1볼넷을 기록하며 팀의 5대3 승리를 이끌었다.

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밀워키 유망주 소이어 스트로스나이더가 데뷔 첫 홈런을 치고 그 공을 아버지가 잡은 것을 보고 기뻐하고 있다. milb.com 중계화면 캡쳐

밀워키 유망주 소이어 스트로스나이더. AP 연합뉴스

본인의 프로 첫 홈런이 중요한 상황에서 나왔다. 2-2 동점이던 7회말 선두타자로 나온 스트로스나이더는 상대 우완투수 로건 맥과이어의 85마일 체인지업을 때려 우중간 담장을 넘겼다. 3-2로 앞서는 솔로포. 103.6마일(약 166㎞)의 속도로 빠르게 날아간 타구를 우중간 관중석에 있던 남성이 바로 잡았는데 그 사람이 바로 스트로스나이더의 아버지인 스콧 스트로스나이더였다.

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당시 스콧은 아들의 타격을 관중석에서 핸드폰으로 찍고 있었는데 타구가 자신쪽으로 오자 핸드폰을 떨어뜨리고 공을 잡고서 "홈런 친 선수가 내 아들이야"라고 소리를 쳤다.

소이어가 홈런을 날린 곳은 우중간 외야의 파티 데크. 스콧은 "그곳에 있던 사람들이 '여기는 사적인 파티 구역'이라고 했는데 내가 '곧 내 아들이 홈런을 칠 건데 내가 잡을 거다'라고 말했었다"라며 홈런공을 잡기 전 상황을 말했다. 아버지의 아들에 대한 예고 홈런이었던 셈.

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타구를 한번에 잡은 것은 그도 야구를 한 선수출신인 덕분. 1990년부터 1993년까지 모어헤드 주립대에서 4년간 선수로 뛰었고 4학년 때는 오하이오 밸리 컨퍼런스 토너먼트 우승을 이끌었다. 메이저리그 지명을 받지는 못했지만 독립리그인 프론티어 리그의 웨스트버지니아 콜삭스에서 한 시즌 뛰기도 했었다.

스콧은 "내일 집으로 돌아가야 해서 '아들이 이번 타석에서 공 하나가 넘어오지 않을까' 싶었다"면서 "동영상 촬영을 하고 있었는데, 공이 날아오는 순간 나에게 오겠다 싶어 핸드폰을 던져버리고 진짜로 공을 잡았다"라고 말했다.

아버지와 아들의 잊지 못할 추억이 하나 생겼다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com