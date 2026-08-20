'결승타→쐐기포→동점포' 끝날 때까진 끝난게 아냐! 롯데 안방 숙원 풀어준 손성빈, '5G 8타점' 가을야구 희망 이끈다

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 4회초 롯데 손성빈이 SSG 타케다를 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 손성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 3회 1타점을 기록한 롯데 손성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 롯데 포수 손성빈이 2루 견제 후 결과를 기다리고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[스포츠조선 김영록 기자] 3연승 질주, 어느덧 7위가 눈앞이다. 5위와의 거리는 멀지만, 아직 시즌은 37경기나 남아있다.

그리고 롯데 자이언츠의 희망을 이끄는 선수가 있다. 바로 포수 손성빈이다.

롯데는 이틀 연속 키움 상대로 극적인 역전승을 거두며 미약한 가을야구 불씨를 살리고 있다. 18일에는 0-8로 지고 있던 경기에서 7회 한이닝에 13득점을 따내며 드라마 같은 역전승(15대10)을 이뤄냈다. 13점은 롯데 구단 역사상 한이닝 최다득점 신기록이다. 종전 최고 기록은 2011년 부산 한화 이글스전, 1995년 대구시민운동장 삼성 라이온즈전에서 각각 기록한 11점이었다.

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19일에는 4-5로 뒤진 9회말 동점 홈런에 이은 키움의 끝내기 폭투로 또한번 '롯데시네마'를 연출했다.

이 같은 반전의 중심에 있는 선수가 손성빈이다. 18일 경기에선 7회말 역전 2타점 결승타와 9회말 쐐기포, 19일 경기에선 9회말 동점포를 쏘아올리며 승리를 견인했다. 시즌 7호 홈런으로, 종전 자신의 한시즌 최다 홈런(6개)도 넘어섰다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 손성빈이 수비를 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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장안고 출신 손성빈은 2021년 1차지명으로 롯데 유니폼을 입었다. 지명 당시만 해도 김진욱-나승엽과 함께 향후 롯데의 황금기를 이끌 선수라는 호평이 쏟아졌다.

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어느덧 프로 6년차, 그 가능성이 조금씩 현실로 나타나고 있다. 김진욱은 아시안게임 대표팀에 선발되는 등 생애 최고의 시즌을 보내고 있고, 손성빈도 주전 마스크를 꿰차며 롯데팬들의 숙원을 풀어줬다. 2017년을 끝으로 부산을 떠난 강민호의 빈자리를 채워줄 포수가 드디어 나타났다는 반응이다.

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폭발적인 2루 송구는 데뷔초부터 리그 최상급으로 평가됐지만, 경기 운영이나 리드 면에서 아쉬움이 많았다. 타격도 최근 2년간 타율이 2할대 아래까지 곤두박질치는 등 좋지 못했다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데가 SSG에 2-1로 승리했다. 승리가 확정되자 기뻐하는 롯데 마무리 최준용, 손성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

하지만 올해는 다르다. 명포수 출신 김태형 감독의 조련 하에 경기 운영이나 투수 리드가 크게 향상됐다. 투수들을 다그칠 땐 다그치고, 미소로 달래고 어르는 성격까지 갖췄다. 타격에서도 최근 5경기에서 홈런 3개, 8타점을 올리며 각성한 면모를 뽐내고 있다.

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어느덧 롯데는 7위 NC 다이노스에 0.5경기 차이, 6위 한화에 1경기차까지 따라붙었다. 5위 두산 베어스와는 9경기 차이다. 가을야구 경쟁은 아직 끝나지 않았다. 두산이 6경기 앞선 KT 위즈의 자리를 꿈꾼다면, 롯데 역시 두산의 자리를 넘보기엔 충분하다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com