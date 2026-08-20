늠름해진 사사키, '대환장 수비'에도 흔들림 없었다…7G 연속 5이닝 '순항'+승리투수는 무산 [다저스리포트]

다저스 사사키. AFP연합뉴스

다저스 사사키. 연합뉴스

다저스 키케 에르난데스. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 더이상 금쪽이가 아니다. 다저스 선발진의 한축을 책임지는 든든한 선발투수다.

사사키 로키(LA 다저스)가 달라졌다. 사사키는 19일 미국 덴버의 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 5이닝 7피안타 2실점으로 역투했다.

5회를 마친 뒤 4-2로 앞선 승리투수 요건을 갖춘 상황에서 교체됐다. 후반기 들어 5회 이전에 교체되거나 3실점 이상을 기록한 경기가 단 한번도 없다. 7월 9일 콜로라도전 이후 최근 7경기 연속 5이닝 이상을 책임지는 안정감을 보여줬다.

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좌익수 테오스카 에르난데스의 초대형 실수만 아니었다면, 하는 생각을 지울 수 없다. 만약 그 실수만 아니었다면, 이날도 6회까지 던지며 불펜 부담을 덜어줬을 가능성이 있었기 때문.

다저스 무키 베츠. 연합뉴스

이날 다저스의 초반 기세는 좋았다. 2회초 무키 베츠와 카일 터커의 안타로 만든 2사 1,2루에서 키케 에르난데스가 중전 적시타를 치며 선취점을 올렸다.

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4회초 베츠의 좌월 솔로포가 터지며 2-0이 됐다. 키케 에르난데스는 이번엔 투런 홈런을 쏘아올리며 사사키의 어깨를 가볍게 했다. 다저스는 4-0으로 차이를 벌렸다.

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4회말, 사사키는 콜로라도 선두타자 T.J.럼필드에게 안타, 코너 노르비에게 2루타를 허용해 1사 2.3루 위기를 맞이했다.

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여기서 아델 아마도어가 좌익선상으로 향하는 타구를 때렸다. 이때 좌익수 테오스카 에르난데스가 타구 판단에서 실수를 범했다. 테오스카 에르난데스는 순간 홈송구를 의식한듯 앞쪽으로 달려나왔지만, 아마도어의 타구는 그의 생각보다 훨씬 멀리 뻗어나갔다. 뒤늦게 뒷걸음질을 쳐봤지만, 결국 '만세'로 이어졌다. 아마도어의 타구는 그렇게 2타점 적시타가 됐다.

마크 프라이어 다저스 투수코치가 마운드에 올라 사사키의 멘털을 다잡았다. 입술을 깨문 사사키는 추가 실점없이 5회까지 마무리지으며 자신의 역할을 다했다. 다만 7회말 불펜투수 알렉스 베시아가 콜로라도 미키 모니악에게 동점 투런포를 허용, 승리투수는 무산됐다.

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다저스 사사키. 연합뉴스

올시즌 사사키의 최대 약점은 구종을 읽히는 쿠세(피치 티핑, 투구 버릇)였는데, 규정상 쓸 수 있는 가장 큰 글러브(13인치)를 사용해 최대한 손이나 자신의 동작을 가린 응급조치가 주효했다.

13인치 글러브의 사용은 프라이어 투수코치의 아이디어다. 장기적으로 사사키의 버릇이나 투구폼을 고쳐나갈 예정이지만, 일단 올시즌에 한해 이렇게 대처한 것.

사사키는 글러브를 바꾼 뒤 첫 경기였던 7월 25일 뉴욕 메츠전에서 7이닝 1실점으로 올해 최고의 피칭을 보여줬다. 이후 시애틀 매리너스전(5⅓이닝 2실점) 애리조나 다이아몬드백스전(6이닝 2실점) 밀워키 브루어스전(6이닝 2실점) 이날 콜로라도전(5이닝 2실점)까지 순항중이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com