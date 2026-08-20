오타니 침묵, '1볼넷 2K' 아쉬운 하루…프리먼 연장10회 결승타+베츠 쐐기타! 다저스, 콜로라도 원정 스윕

무키 베츠. 연합뉴스

4회말 키케 에르난데스의 홈런 세리머니. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 오타니 쇼헤이는 침묵했지만, LA 다저스는 강했다.

다저스는 20일(한국시각) 미국 덴버의 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 연장 10회 승부치기 혈투 끝에 6대4로 승리, 콜로라도와의 원정 3연전을 모두 휩쓸며 3연승을 달렸다.

다저스 사사키 로키와 콜로라도 카일 프리랜드가 선발 맞대결을 펼쳤다.

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기선을 제압한 쪽은 다저스였다. 다저스는 2회초 무키 베츠-카일 터커의 안타로 만든 2사 1,2루에서 키케 에르난데스의 중전 적시타로 선취점을 뽑았다.

4회초에는 베츠의 솔로포가 한층 더 분위기를 달궜다. 터커가 또 안타를 쳤고, 에르난데스가 좌월 투런포를 쏘아올리며 팀에 4-0 리드를 안겼다. 프리랜드는 결국 교체됐다.

사사키 로키. AFP연합뉴스

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호사다마라고 할까. 4회말에는 다저스에서 초대형 수비 실수가 나왔다. 콜로라도 T.J.럼필드의 안타, 코너 노르비의 2루타로 1사 2,3루 위기. 여기서 아델 아마도어의 타구 때 다저스 좌익수 테오스카 에르난데스의 타구판단 실수가 나온 것. 테오스카 에르난데스는 홈송구를 의식한듯 앞쪽으로 달려나왔지만, 생각보다 힘이 붙었던 타구는 그의 머리 위를 훌쩍 넘기며 2타점 2루타가 됐다.

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사사키는 5회까지 7안타 2실점을 기록한 뒤 교체됐고, 불펜 싸움으로 돌입했다. 하지만 다저스는 7회말 알렉스 베시아가 콜로라도 미키 모니악에게 동점 투런포를 허용, 4-4 동점이 됐다.

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경기는 연장으로 돌입했다. 메이저리그는 연장전의 경우 무사 2루 승부치기를 실시한다.

7회말 동점 홈런을 친 모니악의 세리머니. AP연합뉴스

다저스는 테오스카 에르난데스의 좌전안타로 무사 1,3루를 만든 뒤, 프레디 프리먼이 좌측 펜스 앞에서 잡히는 희생플라이를 치며 앞서나갔다. 이어진 1사 2루에서 무키 베츠의 중전 적시타가 이어지며 6-4.

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다저스는 앞서 목 부상으로 빠진 에드윈 디아즈 대신 태너 스캇으로 마무리를 교체한 바 있다. 스캇은 역시 무사 2루에서 이닝을 시작했지만, 1루 파울 플라이-좌익수 뜬공-삼진으로 깔끔하게 10회말을 마무리하며 세이브를 올렸다.

이날 1번 지명타자로 나선 오타니는 4타수 무안타 1볼넷 2삼진으로 부진했다. 팀 득점에도 관여하지 못했다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com