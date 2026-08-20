김혜성 9회초 2사후 솔로포 쾅!. 영패 수모 일보직전 팀 자존심 살렸다[ML리뷰]

김혜성이 트리플A에서 시즌 세번째 홈런을 쳤다. milb.com 중계화면 캡쳐

김혜성이 트리플A에서 시즌 세번째 홈런을 쳤다. milb.com 중계화면 캡쳐

김혜성이 트리플A에서 시즌 세번째 홈런을 쳤다. milb.com 중계화면 캡쳐

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[스포츠조선 권인하 기자]LA 다저스 김혜성이 홈런을 쳤다. 올시즌 트리플A에서 세번째 홈런이다.

김혜성은 20일(이하 한국시각) 휴스턴 애스트로스 산하의 슈가랜드 스페이스 카우보이스와의 원정경기에 6번-2루수로 선발출전해 3타수 1안타(홈런) 1타점 1볼넷 2삼진을 기록했다.

2회초 1사 1루에서 상대 선발 제이슨 알렉산더와 만난 김혜성은 1B2S에서 4구째 낮게 떨어지는 체인지업에 헛스윙 삼진을 당했다.

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5회초 선두타자로 나와 알렉산더에게 또한번 헛스윙 삼진. 1B2S에서 바깥쪽으로 빠진 싱커에 또 방망이가 돌았다.

0-1로 뒤진 7회초 1사에서 우완 투수 마이클 노어와 상대해 8구까지 가는 풀카운트 접전 끝에 볼넷을 골라 출루. 하지만 후속 타자들이 연달아 삼진을 당해 김혜성은 달리지도 못했다.

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0-2로 뒤진 9회초 김혜성이 팀의 자존심을 살렸다. 2사후 로더리 무뇨즈에게서 좌측 담장을 넘어가는 솔로포를 날렸다.

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초구 96마일의 가운데 높은 직구를 그대로 때렸고 좌측으로 크게 날아간 타구는 담장을 가볍게 넘어갔다.

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팀의 영패 위기를 김혜성이 홈런으로 끊어낸 것. 8월 12일 두번째 홈런을 치고서 8일만에 또 홈런을 쳤다.

김혜성의 트리플A 성적은 64경기 타율 2할6푼1리(245타수 64안타) 3홈런 25타점 48득점 27볼세 70삼진이다. 출루율 0.333, 장타율 0.351로 OPS는 0.684를 기록.

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이날 글래스나우가 재활등판을 해 5⅓이닝 동안 77개의 공을 뿌리며 1안타 1볼넷 9탈삼진 1실점으로 패전투수가 됐지만 좋은 피칭을 했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com