오타니가 무릎 수술을 받는다고? "처음 들어보는 얘기" LAD 사장 화들짝, MVP 경쟁 결정적 요소일 뿐

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 19일(한국시각) 쿠어스필드 외야 불펜에서 불펜피칭을 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 19일(이하 한국시각) 쿠어스필드에서 35개의 불펜피칭을 무난하게 소화하면서 실전 마운드 복귀가 임박했음을 알렸다.

데이브 로버츠 감독은 "오타니가 이제는 라이브 피칭을 할 수 있게 됐다"고 밝혔다. 라이브 피칭은 다음 주 초에 이뤄질 것으로 보이는데, 별 이상이 없다면 이달 말 로테이션에 합류할 수 있을 전망이다.

'투수' 오타니의 복귀는 다저스의 시즌 막판 투수 운용, 나아가 포스트시즌 로테이션 운용과 관련해 중요한 의미를 가진다. 마이너리그 재활 등판을 거치지 않는 오타니는 복귀 첫 등판서 5이닝을 던질 수는 없다. 팔꿈치 수술 후 재활을 마치고 2년 만에 마운드에 오른 작년 6월처럼 1이닝부터 시작해 '빌드업' 해나갈 예정이다. 목표는 시즌 막판 5이닝 투구다. 로테이션을 소화하는 선발투수지만, 오프너 역할을 한다고 보면 된다.

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다저스는 또 다른 선발투수 타일러 글래스나우가 20일 트리플A 오클라호마시티 재활 등판서 5⅓이닝 동안 1안타 1볼넷을 내주고 삼진 9개를 잡아내며 1실점했다. 투구수는 77개로 빅리그 복귀 준비를 사실상 마쳤다.

그래서 다저스는 이제 선발진이 차고 넘친다. 그러나 포스트시즌 4인 로테이션에 오타니가 포함될 가능성은 매우 높다. 현지 매체들 전망을 종합하면 다저스는 야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 블레이크 스넬, 그리고 오타니로 가을야구 4인 로테이션을 꾸릴 것으로 보인다.

오타니는 마운드에 복귀하더라도 1이닝부터 시작해 빌드업해 나갈 수밖에 없다. AP연합뉴스

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또 다른 측면에서 오타니는 투타 겸업을 재개하면 MVP 레이스에서 탄력을 받을 수 있다. 7월 이후 시카고 컵스의 신예 슈퍼스타 피트 크로우-암스트롱(PCA)에 따라잡혀 4년 연속 및 생애 5번째 MVP 사냥에 차질이 빚어진 오타니로서는 피칭을 재개하지 않고서는 현재의 열세 상황을 뒤집기 어렵다.

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19일 현재 bWAR과 fWAR에서 PCA에 크게 뒤지고 있기 때문이다. bWAR은 PCA가 7.8로 전체 1위, 오타니가 6.9로 3위다. fWAR의 경우 PCA는 8.4, 오타니는 7.0이다. PCA는 중견수로서 최고의 수비력을 자랑하고, 31도루를 성공했을 정도로 베이스러닝도 뛰어나다.

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이와 관련해 현지 매체 뉴욕포스트는 20일 '오타니와 PCA가 벌이는 치열한 MVP 경쟁의 승패를 가르는 요인은?'이라는 제목의 기사에서 '공격력이 엇비슷하다고 보면, MVP 논의는 오타니의 투수 능력과 PCA의 수비 및 주루 능력을 비교하는 것으로 전개되고 있다'고 했다.

PCA의 수비력과 주루 능력이 오타니의 피칭 능력에 버금간다고 본 것이다. 다만 PCA는 최근 "내가 MVP가 되려면 연구실에 들어가 좀 공부를 한 뒤 피칭을 해야 한다"고 농담처럼 얘기했다. 오타니가 피칭을 재개하면 MVP 경쟁을 이기기 어렵다는 얘기다.

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결국 오타니가 마운드 복귀 후 어떤 피칭을 하느냐가 이번 시즌 내셔널리그 MVP 향방을 가를 가장 중요한 요소로 작용한다고 봐야 한다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)은 양 리그를 합쳐 WAR 선두다. AFP연합뉴스

오타니가 지난 19일(한국시각) 콜로라도전에서 3회초 시즌 30호 투런홈런을 날린 뒤 오른손을 치켜들고 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

오타니는 지난 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 피칭을 중단했다. 왼쪽 무릎 통증 때문이었다. 시즌 시작부터 앓아왔다는 것이 오타니의 설명이다. 타격에는 문제가 없지만, 던질 때는 내딛는 다리이기 때문에 불편함이 발생한다. 이제는 통증이 사라졌다.

이런 가운데 오타니가 올겨울 무릎 수술을 받는 것 아니냐는 전망도 나온다. 무릎 수술을 받을 경우 내년 시즌 오타니의 투타 겸업의 위력은 더 떨어질 수밖에 없다. 그러나 다저스 구단은 소문을 일축했다.

앤드류 프리드먼 다저스 사장은 오티나가 올시즌 후 무릎 수술을 받을 가능성이 있느냐는 질문에 "처음 들어보는 얘기"라고 했고, 데이브 로버츠 감독은 "잠재적으로라도 수술 계획에 대해 아는 바 없다"고 말했다. 즉 오타니가 무릎 수술을 받을 일은 없다는 얘기다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com