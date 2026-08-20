'방출 확정' 삼성 언제 떠날지 왜 아직 모르나…"후라도 몸 상태에 따라 변경 있을 수도"

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "후라도의 못 상태가 어떠냐에 따라서 변경이 있을 수도 있다."

삼성 라이온즈와 단기 대체외국인투수 오스틴 보스의 결별 시점이 임박했다. 보스는 19일 대구 SSG 랜더스전에서 5이닝 5안타 1볼넷 12삼진 2실점 쾌투를 펼쳐 18대4 대승을 이끌었다.

보스는 앞선 3경기에서는 부진한 투구 내용으로 3패만 떠안았지만, 이날은 달랐다. 박진만 삼성 감독이 기대한 대로 주 무기 스위퍼가 살아나자 SSG 타자들이 거의 대응하지 못했다.

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보스는 "지난 몇 주에 걸쳐서 스위퍼를 조정했다. 던지고 싶은 곳에 던지기 위해 조정을 했는데, 오늘(19일) 다행히 좋은 결과가 있었다"고 밝혔다.

박진만 감독은 20일 대구 SSG전에 앞서 "확실히 장점인 스위퍼가 어제는 확실하게 좋은 효과를 본 것 같다. 스트라이크를 넣을 때는 넣고, 2스트라이크 이후에는 또 유인구로 활용하면서 삼진을 많이 잡았다. 확실히 보스의 장점은 스위퍼라는 것을 각인시켜 준 것 같다"고 만족감을 표현했다.

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보스는 부상으로 이탈한 에이스 아리엘 후라도의 빈자리를 채우기 위해 한국에 왔다. 후라도는 현재 퓨처스리그 경기에 나서며 오는 30일 대구 KT 위즈전 선발 등판을 목표로 하고 있다.

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보스가 앞으로 1경기만 더 등판할지, 추가 등판이 있을지는 후라도의 몸 상태에 달려 있다. 후라도가 건강하다면 보스는 오는 25일 고척 키움 히어로즈전 등판을 끝으로 삼성에서 임무를 마칠 전망이다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

삼성 라이온즈 오스틴 보스(가운데)가 물세례를 받고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

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후라도는 전날 마산에서 열린 NC 다이노스와 퓨처스리그 경기에 선발 등판해 4이닝 5안타 무4사구 2실점을 기록했다. 40~50구 투구를 목표로 했는데, 투구 수가 28개에 불과해 불펜에서 15구 정도를 더 던졌다.

후라도는 직구와 체인지업, 커터, 투심패스트볼, 슬라이더, 커브 등을 골고루 점검하며 몸을 풀었다. 직구 최고 구속은 143㎞에 그쳤다.

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박 감독은 "퓨처스에서 후라도가 어제 던지고 몸에 별로 문제가 없었다. 마지막으로 24일에 2군 경기에 한번 더 나가는데, 60~70구까지 빌드업을 해야 한다. 그 경기 던진 이후에 (보스와 결별 시점이) 결정될 것 같다. 후라도의 몸 상태에 따라서 변경이 있을 수도 있다. 24일 마지막까지 체크해야 한다"고 이야기했다.

전날 후라도의 퓨처스리그 경기 결과와 관련해서는 "구속은 아직까지 덜 나왔는데, 퓨처스리그에서도 1군에서 하듯이 자기 스타일대로 공격적으로 던졌더라. 스트라이크 비율이 굉장히 높았다"고 평했다.

2위 삼성은 시즌 성적 63승42패2무를 기록, 1위 KT 위즈(62승41패2무)와 경기차를 없앴다. 1위 탈환을 위해서는 후라도가 예정대로 건강히 복귀해 힘을 실어주는 게 중요하다.

박 감독은 "지금 타격 페이스는 어느 정도 올라왔다고 판단이 된다. 선발투수들만 어느 정도 안정세에 들어가면 우리가 연승으로 갈 수 있는 발판이 될 수 있다고 생각한다"며 이른 시일 안에 정상적으로 선발진이 갖춰지길 기대했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 보스, 포수 강민호가 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com