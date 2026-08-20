'LG 마지막 승부수' 공 4개로 홀드 기록했는데 데뷔전 어땠나[잠실 현장]

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]"승리조라고 보시면 돼요."

LG 트윈스의 마지막 승부수. 새 아시아쿼터 존 케네디가 기분 좋게 데뷔전을 마쳤다. 염경엽 감독은 앞으로 필승조로 활용하겠다고 밝혔다.

LG는 지난 15일 호주 출신 투수 케네디를 연봉 2만달러에 영입했다. 기존 아시아쿼터 라클란 웰스가 어깨 부상으로 인해 전력에서 이탈하는 상황이 펼쳐지자 발 빠르게 움직였고, 당초 울산 웨일즈 일본인 투수 오카다 아키타케 영입 직전까지 갔다가 규정 재확인 후 최종 무산됐다.

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끝까지 포기하지 않고 움직인 LG는 결국 호주 국가대표 출신인 케네디를 영입하는데 성공했다. 8월 15일 등록까지 마치면서 포스트시즌에 진출할 경우에도 기용할 수 있게 됐다.

한국에서 적응 기간을 거친 케네디는 19일 잠실 KT 위즈전에서 KBO리그 데뷔전을 치렀다. LG가 1-0으로 앞선 8회초. 우강훈이 1아웃 이후 장진혁에게 볼넷을 내주자 염경엽 감독이 케네디를 마운드에 올렸다.

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대타 오윤석을 상대한 케네디는 1B2S에서 4구째 직구를 던져 1루수 방면 땅볼 타구를 유도했다. 1루수, 유격수 그리고 다시 투수로 이어지는 병살타가 되면서 순식간에 아웃카운트 2개를 잡고 이닝을 마쳤다. 케네디는 데뷔전에서 첫 홀드를 기록했다. 직구 2개와 체인지업 2개를 던졌고, 직구 최고 구속은 144km를 기록했다.

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다음날인 20일 KT전을 앞두고 취재진과 만난 염경엽 감독은 "유형 자체가 굉장히 까다로운 스타일이다. 큰 키에서 옆으로 던져도 앞에서 던지는 느낌이 난다. 타이밍 싸움에서 유리한 것들을 많이 가지고 있고, 또 하나의 장점은 제구력이 나쁘지 않다"면서 긍정적으로 평가했다.

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앞으로의 활용에 대해서는 "승리조(필승조)라고 보시면 된다. 좌우 상관없이 쓰려고 한다. 어제도 원래 1점 차에 주자 있는 상황이라 한명을 더 보고 바꿀까 했는데 만약에 주자가 한명 더 나가면 스트레스를 줄 것 같았다. 그래서 내보냈는데(좋은 결과가 나왔다)"고 덧붙였다.

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com