'131구→158구→136구' 완투 퍼레이드도, '156km' 괴물도 모두 무너졌다…에이스의 숙명

요코하마 오다 유키(오른쪽)의 뜨거운 눈물. 사진=스포츠닛폰

"내가 못쳐서 졌다"며 오열한 덴리의 가네모토 산유. 사진=스포츠닛폰

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[스포츠조선 김영록 기자] 150㎞대 중반의 공을 씽씽 뿌리는 넘버원 투수와 올해를 대표하는 완투 머신, 올여름을 불태운 두 남자는 고시엔 우승과는 인연이 없었다.

3778개팀의 정점에 설 기회, 일본 고교야구 '꿈의무대' 여름 고시엔(전국고교야구선수권)의 우승 향방이 단 2팀으로 좁혀졌다.

20일 일본 니시노미야시의 고시엔에서 열린 대회 준결승전에서 지벤와카야마 고교(와카야마)가 요코하마 고교(가나가와)를 7대1로, 겐다이다카사키 고교(군마)가 덴리 고교(나라)를 1대0으로 각각 꺾고 결승전에 올라 우승컵을 다투게 됐다.

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올해 고교야구 최고의 에이스는 단연 오다 쇼키(요코하마)다. 일본프로야구(NPB) 전체 1순위가 유력한 특급 재능. 이번 대회에서 최고 156㎞ 직구를 던져 고시엔 역대 최고 구속 신기록을 세웠다. 요코하마로선 '헤이세이의 괴물' 마쓰자카 다이스케(전 세이부 라이온즈)가 봄-여름 연패를 달성했던 1998년 이후 28년만, '새 시대의 괴물' 오다를 앞세운 우승 도전이었다.

오다를 상대로 결승 3점포를 쏘아올린 지벤와카야마의 구스모토 류세이. 사진=스포츠닛폰

하지만 이틀전 156㎞를 뿌렸던 오다는 지친 기색이 역력했다. 구속은 최고 154㎞까지 나왔지만, 구위도 제구도 전만 못했다. 요코하마는 1회초 선취점을 따내며 앞서갔지만, 오다가 3회 야마다 료토에게 동점타, 구스모토 류세이에게 역전 3점 홈런을 허용하는 등 2⅓이닝 8안타 4실점하며 무너졌다.

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반면 지벤와카야마는 에이스 와키 쇼타가 8이닝 1실점으로 호투하며 2021년 이후 5년만의 우승을 정조준하게 됐다. 지벤와카야마나는 오다 공략을 위해 전날 타격 연습 때 기계의 구속을 170㎞로 맞추고 연습한게 도움이 됐다고 설명했다.

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또다른 준결승전은 모든 것을 짊어진 에이스와 효율적인 계투의 맞대결이었다.

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이날 덴리의 나가오 료타는 이번 대회 3번째 완투를 했다. 후쿠야마 고교(히로시마)와의 첫 경기(7대2 승)에서 131구를 던지며 9이닝 2실점 완투를 했고, 다카가와 가쿠엔(야마구치)와의 2회전에선 무려 158구를 던지며 9이닝 3실점으로 완투, 팀의 6대3 승리를 이끌었다.

미에 고교(미에)와의 준준결승은 하시모토 사쿠라이가 역시 9이닝 무실점으로 완투하며 7대0 승리로 마무리지었다.

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열흘간 3경기 425구를 던지며 가장 뜨거운 여름을 보낸 나가오 료타. 사진=스포츠닛폰

이제 다시 나가오의 차례. 덴리고교 응원단은 '덴리 왓쇼이'라는 유명한 응원구호를 외치며 에이스의 어깨에 힘을 실었고, 나가오는 또한번 138구 8이닝 1실점 완투를 해내며 11일간 3경기 완투, 투구수 425개를 기록하는 투혼을 발휘했다. 하지만 1회말 1사 1,2루에서 사토 마온의 적시타로 허용한 1점이 통한의 실점이 됐다.

마온은 이날 나가오에 맞서 선발투수로도 출격, 7⅓이닝 2안타 무실점, 투구수 96개로 역투하며 팀 승리의 주역이 됐다. 겐다이다카사키는 9회초 2사 만루 위기가 되자 결승전 선발등판을 준비중이던 에이스 이시가키 사토시(⅓이닝)까지 투입했다. 이시가키는 덴리의 마지막 타자 세키무라 이치요를 삼진으로 돌려세우며 1점차 승리를 지켜냈다.

겐다이다카사키의 에이스 이시가키 사토시. 사진=스포츠닛폰

덴리의 패인은 4~5번타자의 불발이 컸다. 4번타자 가네모토 산유는 3타수 무안타 2삼진 1볼넷, 5번타자 세키무라는 4타수 무안타 3삼진으로 부진했다. 마지막 9회말, 가네무라는 2사 1,3루에서 볼넷을 골라나갔지만, 세키무라가 삼진당하며 그대로 여름이 끝났다.

세키무라는 그대로 타석에 쓰러져 머리를 감싸쥔 채 오열했다. 잠시나마 누구도 끼어들지 못할 절망의 구렁텅이, 이때 에이스 나가오가 쓰러진 후배의 어깨를 끌어안고 두드리며 정렬을 외치는 모습은 청춘야구만화 그 자체였다. 가네모토 역시 "내가 쳤어야했는데"라며 뜨거운 눈물을 쏟았다.

이제 최후의 두 팀만 남았다. 지벤와카야마와 겐다이다카사키의 108번째 여름 고시엔 결승전은 오는 22일 열린다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com