'전격 2군행' 18실점 굴욕, 사령탑도 한계 이르렀다…"냉정히 亞쿼 성공 사례 많지 않아"

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 선발로 나선 SSG 타케다가 1회 투구를 앞두고 신발끈을 묶고 있다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "냉정하게 이야기하면 아시아쿼터가 와서 성공한 사례가 많지 않잖아요."

이숭용 SSG 랜더스 감독은 20일 대구 삼성 라이온즈전에 앞서 결단을 내렸다. 아시아쿼터 투수 타케다 쇼타를 1군 엔트리에서 말소했다.

타케다는 전날 삼성전에 선발 등판해 7이닝 7안타 2볼넷 1삼진 6실점에 그쳤쳤다. 팀의 4대18 대패의 빌미를 제공한 책임을 물을 수밖에 없었다.

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이 감독은 등판을 마친 타케다를 따로 불러 면담을 진행했다. 타케다는 올 시즌 3번째 2군행을 받아들여야 했다. 타케다의 올 시즌 성저은 20경기, 2승10패, 89⅓이닝, 평균자책점 7.86이다.

이번 2군행은 단순히 재정비 차원의 결정이 아니다. 타케다의 활용 방안을 원점에서 재검토할 생각이다. 9위 SSG는 냉정히 5강 경쟁에서 멀어진 상태. 다음 시즌 구상에 무게를 둬야 할 때고, 타케다보다는 구단의 미래를 키우는 쪽으로 방향을 정할 가능성도 생겼다.

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이 감독은 "어제(19일) 던지는 것을 보면서 마음속으로 어느 정도는 계속 계산했던 부분이다. 타케다를 어떻게 활용할지는 다양하게 고민해야 할 것 같다. 아시아쿼터가 내년에 어떻게 될지 모르는 상황이고, 그러면 우리도 경우의 수를 열어놓고 다양하게 고민해야 한다. 일본에 실무자도 가 있는 상태고, 지금 다양하게 고민을 해야 할 것 같다"고 했다.

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교체를 고려하는 것은 아니다. 시점이 너무 늦었기 때문. 타케다를 기준점으로 두고 남은 시즌과 다음 시즌에는 아시아쿼터를 어떻게 활용하는 게 더 팀에 이득일지 고민을 이어 가려 한다.

6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 타케다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.06/

6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KT의 경기. SSG 선발 타케다가 볼넷 허용 후 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.06/

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이 감독은 "내년에 우리가 구상하고 있는 그림도 있고, 실무자들과 계속 이야기하면서 풀이 어떻게 되는지 봐야 한다. 냉정하게 이야기하면, 아시아쿼터가 와서 성공한 사례가 많지 않다. 바꿔도 또 어느 수준인지 지금 다 나온 상태다. 그래서 더 좋은 친구들을 찾으려고 노력을 하고 있는데, 그렇지 않을 경우에는 또 고민해야 할 것 같다"고 설명했다.

타케다가 빠진 선발 로테이션에는 좌완 백승건과 우완 이준기를 후보로 두고 고민하고 있다.

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이 감독은 "아직 결정은 안 했다. 2군에서 제일 좋은 2명이 지금 후보로 올라와 있다. 그 친구들한테 기회를 주고, 이제는 내년도 좀 바라보면서 어린 친구들한테 조금씩 더 기회를 줄 생각을 하고 있다"고 밝혔다.

한편 타케다와 함께 외야수 김성욱도 1군 엔트리에서 말소했다. 빈자리에는 일단 투수 변건우만 등록했다. 21일부터 외국인 타자 기예르모 에레디아가 합류할 예정이라 김성욱의 빈자리는 잠시 남겨뒀다.

김성욱은 전날 2회 수비 과정에서 펜스에 부딪혀 왼쪽 늑골 부위에 통증을 느껴 교체됐다. 병원 2곳에서 검진한 결과 단순 타박상과 미세골절로 의견이 갈려 다른 병원에서 한번 더 검진하기로 했다.

이 감독은 "두 곳의 의견이 달라서 한 군데 더 확인해 보고 이야기할 수 있을 것 같다. 한쪽은 골절 소견이고, 한쪽은 괜찮다고 하니까. (김)성욱이가 작년 시즌 끝나고 마무리 훈련부터 정말 열심히 했다. 그 나이에도 마무리 캠프를 따라가서 본인이 목표가 있었기에 나랑 거의 1대1로 훈련하면서 많이 좋아졌는데, 올해 자꾸 아프다"며 아쉬워했다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 타격하고 있는 SSG 김성욱. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.03/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com