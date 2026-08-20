"팔 하나 없는 타자보다 못하다" MLB 역사상 최악, 60홈런 신기루였나

칼 롤리. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이러다 메이저리그 역사상 최악의 타자로 남을라. 시애틀 매리너스 칼 롤리가 불명예 기록에 코 앞까지 다가섰다.

롤리는 20일(이하 한국시각) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에서 3타수 무안타로 침묵했다. 시즌 타율은 1할5푼6리로 더욱 추락했다.

믿기지가 않는 수준이다. 롤리는 불과 지난해 60개의 홈런을 치며 센세이션을 일으켰던 시애틀의 주전 포수다. 2023~2024시즌 2년 연속 30홈런 이상을 터뜨린 그는 지난해 장타력이 대폭발했고, 60홈런으로 아메리칸리그 홈런 1위, 타점 1위, 실버 슬러거에 골드글러브까지 싹쓸이했다. 또 메이저리그 역사상 최초로 단일 시즌 포수 최다 홈런 신기록까지 갈아치웠다. 여러모로 대단한 시즌을 보내고, 올해는 역대급 추락을 하고 있다.

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롤리는 경기를 거듭할 수록 더욱 부진하다. 보통 이정도로 성장한 선수가 이렇게 단기간에 추락만 반복하는 케이스는 보기 드물다. 시즌 초반에는 1할 후반대 타율을 기록하다가 8월들어 페이스는 더욱 떨어졌다. 8월 월간 타율이 1할4리(48타수 11안타)에 불과하고, 시즌 홈런 13개가 그나마 작은 위안거리일 뿐이다. 상대도 롤리에 대한 분석이 이미 끝났고, 약한 코스와 강한 코스가 뚜렷하게 구분되는 스윙의 특성상 깊게 빠진 슬럼프에서 좀처럼 헤어나오지 못하는 모습이다.

기록도 이를 말해준다. 특이한 스포츠 기록을 소개하는 X 계정 '오닉스 오즈'는 "랄리의 시즌 타율(0.156)은 1945년 세인트루이스 브라운스에서 뛰었던 '외팔 타자' 피트 그레이의 2할1푼8리보다 낮다"고 꼬집었다. 그레이는 실제로 왼팔 하나로만 프로야구 선수가 됐고, 당시 메이저리그에서 활약했던 인간 승리의 상징이다.

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또다른 매체 '코디파이'는 "롤리는 올해 391번의 타석에서 타율 1할5푼6리를 기록했다. MLB 역사상 이보다 더 많은 타석에서 낮은 타율을 기록한 유일한 타자는 1885년 뉴욕 자이언츠의 조 게하르트 뿐"이라고 소개했다.

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롤리가 시즌 막바지에 반등하지 못한다면, 정말 MLB 역사상 최악의 기록을 갈아치울 수 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com