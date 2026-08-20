'유니폼까지 찢어졌다' 아찔했던 홈 접전, 김도영 수비 제외…안도의 한숨 내쉰 KIA, "전혀 문제없다"

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회초 1사 2, 3루. KIA 김도영이 3점 홈런을 날렸다. 타격하는 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회초 1사 2, 3루. KIA 김도영이 3점 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "문제 없습니다."

KIA 타이거즈는 20일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 경기를 치른다.

3연전 중 두 경기를 먼저 잡은 KIA는 이날 싹쓸이 승리 및 5연승에 도전한다.

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이날 KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(2루수)-김도영(지명타자)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-윤도현(3루수)-한준수(포수)-정현창(유격수)-김호령(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

김도영이 수비에서 빠진다. 김도영은 8회초 선두타자로 나와 볼넷을 얻어낸 뒤 2루 도루를 했다. 이후 김선빈의 희생플라이로 3루를 밟은 뒤 김호령의 땅볼 때 홈으로 슬라이딩을 했다. 이 과정에서 포수 허인서와 충돌이 있었다. 결과는 아웃. 더그아웃으로 들어오는 김도영은 어딘가 다소 불편한 듯한 표정을 지었다. 9회초 나와 홈런도 쳤지만, KIA로서는 몸 상태에 대해 걱정이 될 수밖에 없는 상황.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 8회초 2루 도루를 성공시키는 KIA 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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지명타자로 나선 건 부상은 아니다. 이범호 KIA 감독은 20일 경기를 앞두고 "어제 뭔가 좀 안 좋은가 싶었는데 슬라이딩을 하면서 조금 부딪힌 것 같더라. 수비 하면서도 골반이 불편하다고 했는데 슬라이딩을 하면서 더 그렇게 된 것 같다. 그런데 전혀 문제가 없다. 그런 충격이 어제보다는 오늘 나타나는 경우가 많다. 그래서 지명타자로 나서게 했다"라며 "다리 상태에는 문제없다. 다만, 홈에 들어오면서 유니폼도 찢어지고, 심리적인 안정도 고려했다"고 이야기했다.

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19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 시라카와. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

전날 선발 등판해 6⅓이닝 1실점으로 호투를 펼쳤던 시라카와 케이쇼에 대해서도 만족감을 내비쳤다. 이 감독은 "정말 잘 던져준다. 컨디션도 많이 좋아진 것 같다. 처음에는 긴장도 많이 했는데 지금은 확실히 좋아진 것 같다"고 했다.

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KIA는 20일 선발투수로 황동하를 내세웠다. 최근 2경기에서 3이닝밖에 소화하지 못하며 마운드를 내려왔다. 이 감독은 "웬만하면 (황)동하가 잘하는 게 좋지 않을까 싶다. 컨디션으로 봤을 때 100개까지 던질 수 있는 준비는 동하가 잘 돼 있다. 100개를 던져서 이닝을 먹어주고 불펜을 아껴주는 경기도 분명히 나와야 한다"라며 "일단 동하가 잘 던져주는 게 가장 좋은 것 같다. 지금 몇 경기 좋지 않았으니 계속 그런 일이 반복되면 건너 뛰었다가 가는 것도 방법인 것 같다"고 이야기했다.

아울러 연이틀 세이브를 한 이의리에 대해서는 "오늘은 쉰다"고 밝혔다.

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대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com