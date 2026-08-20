'이럴수가' LG 완전히 살아났나, 문보경 → 오지환 백투백 폭발[잠실 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회말 1사 1루 LG 문보경이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스가 홈런 2방으로 고영표를 흔들었다.

LG는 20일 잠실구장에서 열린 KT 위즈와의 맞대결에서 4회말 홈런으로 역전에 성공했다.

박시원이 선발로 등판한 LG는 초반 KT 선발 고영표에게 가로막혀있었다. KT가 1회초 힐리어드의 1타점 적시타로 선취점을 뽑았고, LG 타선은 3회까지 침묵했다.

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그러나 4회말 홈런이 터지기 시작했다. 1아웃 이후 송찬의가 좌전 안타를 치고 출루하며 기회를 만들었고, 다음타자 문보경의 홈런이 터졌다. 문보경은 2B2S에서 5구째 스위퍼를 공략해 오른쪽 담장을 넘어가는 투런 홈런으로 연결시켰다. 자신의 시즌 9호 홈런이자 지난 7월 29일 이후 약 3주만에 터진 홈런이었다.

문보경의 투런포로 2-1 역전에 성공한 LG는 이어진 오지환의 홈런으로 더 달아났다. 오지환은 2S에서 체인지업을 공략해 오른쪽 홈런 폴대 안쪽으로 들어가는 105m 솔로포로 연결시켰다.

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백투백 홈런으로 LG는 단숨에 3점을 뽑아내며 3-1 역전에 성공했다. 백투백 홈런 기록은 올 시즌 KBO 29호, 통산 1235번째다.

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잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com