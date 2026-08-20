8승 이후 8G 연속 멈췄다…낯설었던 밀어내기 실점까지, 류현진 또 승리 불발

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회 1실점을 허용한 한화 류현진. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 류현진(한화 이글스)의 승리가 8경기 연속 불발됐다.

류현진은 20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈 경기에 선발 등판해 6이닝 6안타 1사구 5탈삼진 4실점을 기록했다. 2-4로 지고 있던 7회초 마운드를 넘겨주면서 승리 요건을 갖추지 못했다. 8경기 연속 무승 행진.

올 시즌 류현진은 19경기에 8승4패 평균자책점 3.91을 기록했다. 전반기 15경기에서 8승2패 평균자책점 2.67을 기록하며 전성기 못지 않은 기량을 보여줬지만, 후반기 4경기에서는 2패 평균자책점 10.69로 고전했다.

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시즌 9승은 이번에도 잡지 못했다. 1회초 출발은 좋았다. 선두타자 박재현을 2루수 땅볼로 잡아냈고, 김선빈도 1루수 땅볼로 돌려세웠다. '홈런 1위' 김도영과의 승부는 삼진으로 마쳤다. 스트라이크존 하단에 떨어진 커터에 김도영의 방망이가 헛돌았다.

2회초 역시 좋은 내용의 피칭이 이어졌다. 선두타자 해럴드 카스트로를 우익수 뜬공으로 잡아낸 뒤 나성범과 윤도현을 모두 삼진으로 잡았다.

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2회말 황영묵이 투런 홈런을 치면서 류현진의 어깨를 가볍게 해줬다.

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3회초 역시 삼자범퇴로 깔끔하게 이닝을 정리하면서 승리 요건을 갖춰나가는 듯 했다.

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 류현진. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

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타순이 한 바퀴 돈 4회초 집중타에 고전했다. 설상가상 제구도 흔들렸다. 선두타자 박재현에게 안타를 맞았고, 김선빈과 김도영의 연속 안타가 이어졌다. 무사 만루 위기. 카스트로에게 던진 몸쪽 직구가 몸에 맞는 공이 되면서 결국 밀어내기 실점이 됐다. 이어 나성범에게 2타점 적시타를 맞으면서 2-3으로 역전까지 허용했다. 계속된 무사 1,2루 위기. 윤도현-한준수-정현창을 돌려세우면서 추가 실점을 하지 않았다.

5회초 다시 세 타자로 이닝이 끝나면서 안정을 찾는 듯 했지만, 6회초 추가 실점이 나왔다. 선두타자 김도영에게 2루타를 맞았고, 카스트로의 적시타가 이어져 4실점 째를 했다. 나성범에게 병살타를 이끌어 내면서 주자를 모두 지운 류현진은 윤도현을 3루수 노시환의 호수비 덕을 보며 이닝을 끝낼 수 있었다.

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6회까지 류현진의 투구수는 86개. 타선이 황영묵의 홈런 이후 터지지 않았고, 결국 7회초 이상규에게 마운드를 내려오면서 9승은 다음으로 미뤄야만 했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com