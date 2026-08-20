와 싹쓸이 승리! KIA, 3위 보인다…'충격의 6연패' 한화, 8위 추락 [대전 리뷰]

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 주중 3연전을 모두 쓸어담았다.

KIA는 20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 3연전에서 10대6으로 승리했다. KIA는 5연승을 달리면서 59승2무48패를 기했다. 잠실구장에서 KT와 맞붙은 LG가 패배하면 3위로 올라서게 된다. 한화는 6연패. 시즌 56패(48승3무) 째를 당했다. 롯데와 NC가 승리하면서 8위로 추락했다.

이날 KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(2루수)-김도영(지명타자)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-윤도현(3루수)-한준수(포수)-정현창(유격수)-김호령(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

Advertisement

한화는 김태연(우익수)-최인호(중견수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-박정현(유격수)-최재훈(포수)-황영묵(2루수)이 선발 출전했다. 한화는 요나단 페라자, 문현빈 심우준 이도윤 허인서 등 주전 선수를 대거 제외하며 반등을 노렸다.

2회말 한화의 파격 라인업이 통했다. 2사 후 최재훈이 안타를 치고 나갔고, 황영묵이 황동하의 초구 직구를 공략해 우측 담장을 넘겼다. 황영묵의 시즌 첫 홈런.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 타격하는 KIA 카스트로. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

Advertisement

KIA는 4회초 반격에 성공했다. 류현진이 제구 난조라는 낯선 장면을 보여줬다. 선두타자 박재현과 김선빈 김도영의 연속 안타로 무사 만루 찬스를 잡았다. 카스트로에게 던진 초구 몸쪽 직구가 몸에 맞는 공이 되면서 결국 밀어내기 실점이 됐다. 이후 나성범의 2타점 적시타까지 터지면서 KIA는 3-2로 역전에 성공했다.

Advertisement

6회초 KIA는 김도영의 2루타와 카스트로의 적시타로 한 점을 더했다.

Advertisement

7회말 한화가 홈런을 앞세워 다시 리드를 가지고 왔다. 선두타자 황영묵의 안타에 이어 김태연의 투런 홈런이 터졌다. 점수는 4-4. 이후 심우준이 유격수 실책으로 출루한 뒤 한지윤의 투런 홈런이 나오면서 6-4를 만들었다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 타격하는 KIA 김태군. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

KIA는 8회초 김도영의 볼넷과 카스트로의 안타로 무사 1,3루 찬스를 잡았다. 이어 나성범의 희생플라이로 한 점을 따라갔다. 윤도현이 삼진으로 돌아섰지만, 김태군이 좌측 담장을 넘기는 투런포를 쏘아올리면서 7-6으로 재역전에 성공했다.

Advertisement

9회초 KIA가 승부에 쐐기를 박았다. 한화의 수비가 무너졌다. 선두타자 김호령이 우익수 포구 실책으로 출루하면서 찬스를 만들었다. 박재현이 삼진으로 돌아섰지만, 하주석의 적시타가 터졌다.

한화는 김서현을 올렸다. 김도영의 안타로 1,3루가 된 가운데 카스트로가 야수 선택으로 출루했다. 3루 주자는 득점. 이후 나성범의 안타로 만루를 만든 KIA는 오선우가 삼진으로 돌아섰지만, 김태군의 몸 맞는 공으로 10점을 완성했다.

한화는 9회말 한지윤과 노시환이 안타를 쳤지만, 득점으로 이어지지는 않았다.

KIA는 선발 황동하가 5이닝 2실점으로 호투를 펼친 가운데 이태양(1이닝 무실점)-김범수(0이닝 2실점)-최지민(1이닝 2실점 1자책)-정해영(1이닝 무실점)-성영탁(1이닝 무실점)이 등판해 승리를 이끌었다.

한화는 류현진이 6이닝 4실점을 하면서 8경기 연속 무승 행진이 이어졌다. 이후 이상규(1이닝 무실점)-정우주(⅔이닝 3실점)-황준서(⅓이닝 2실점 1자책)-김서현(⅓이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com