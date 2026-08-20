'1루 관중들이 사라졌다' LG 불펜 15실점 대참사 → KT 1위 사수 성공[잠실 리뷰]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 점수 차가 벌어지자 LG 많은 팬들이 많이 빠져나갔다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]LG 불펜이 한순간에 무너졌다. 회심의 카드 케네디가 흔들리면서 대역전패를 당했다. KT는 스윕 위기에서 탈출하며 1위 자리를 지켰다.

KT 위즈는 20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 시즌 15차전 맞대결에서 16대4로 승리했다. 이날 승리로 KT는 최근 연패를 끊고 주중 3연전을 1승2패로 마무리했다. 또 1위 자리도 지켜냈다. 반면 스윕을 노렸던 LG는 불펜 난조로 허망하게 승리를 놓쳤다.

KT 선발 라인업=최원준(중견수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-힐리어드(좌익수)-허경민(3루수)-류현인(2루수)-이정범(지명타자)-한승택(포수)-권동진(유격수) 선발투수 고영표

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LG 선발 라인업=신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-문정빈(1루수)-송찬의(좌익수)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-홍창기(우익수) 선발투수 박시원

KT가 박시원을 상대로 1회초 빠르게 선취점을 뽑았다. 1번타자 최원준이 볼넷으로 걸어나갔고, 김현수의 2루 땅볼때 2루까지 진루했다. 1사 주자 2루 찬스에서 안현민도 몸에 맞는 볼로 1루를 채웠다. 주자가 늘어났고, 샘 힐리어드가 박시원을 상대로 중견수 방면 1타점 적시타를 터뜨리면서 2루주자 최원준이 홈까지 들어왔다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회초 1사 2루 KT 류현인이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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고영표에게 막혀있던 LG 타선은 4회말 홈런 2방으로 단숨에 전세를 뒤집었다. 1아웃 이후 송찬의 안타로 물꼬가 트였다. 주자 1루 상황에서 문보경이 고영표의 스위퍼를 공략해 우월 투런 홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 오지환까지 '백투백' 홈런을 기록하면서 LG는 순식간에 3점을 만회해 3-1로 역전에 성공했다.

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LG 선발 박시원이 3이닝 1실점을 기록하고 강판된 후, 4회부터 LG 불펜이 가동됐다. KT는 1회 이후 6회까지 추가 득점 없이 가로막혀 있었다.

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그러던 7회초 KT 타선이 대폭발했다. 6회부터 마운드를 지키고있던 새 아시아쿼터 LG 존 케네디가 1아웃을 잡은 후 갑자기 제구 난조를 겪기 시작했다. 최원준에 김현수까지 연속 볼넷으로 내보내더니, 최원준의 3루 도루를 허용한 이후 더욱 흔들렸다. 안현민마저도 볼넷으로 걸어나갔다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회초 1사 만루 KT 김민혁이 적시타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

볼넷만 3개를 난사하며 만루 위기에 몰린 케네디는 결국 강판됐고, 우강훈이 구원 등판했다. 하지만 구원 작전은 대실패였다. 우강훈이 힐리어드에게 밀어내기 볼넷을 허용한데 이어 대타 김민혁에게 3타점 싹쓸이 2루타를 맞아 역전까지 내주고 말았다. KT는 뒤이어 류현인의 1타점 2루타에 이정범의 희생플라이 타점까지 더해 7회에만 6점을 뽑고 7-3으로 경기를 뒤집었다.

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KT 타선은 8회에도 터졌다. 8회초 최원준의 선두타자 안타에 이어 김현수의 외야 뜬공때 진루가 이뤄지며 1사 2루. 안현민도 단타를 추가해 1사 1,3루 찬스가 또 힐리어드를 향했다. 힐리어드는 화답하듯 1타점 적시타를 터뜨렸다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회초 1사 만루 KT 힐리어드가 밀어내기 볼넷을 얻어내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

여기서 끝이 아니었다. 류현인의 1타점 희생플라이와 이정범의 1타점 적시타, 또 이어진 만루 찬스에서 김상수까지 2타점 쐐기타를 터뜨리며 승리를 일찍 확정지었다. 2사에 최원준과 김현수의 적시타까지 터지면서 LG는 속수무책으로 실점을 막지 못했다.

KT는 마지막 9회초에도 상대 폭투와 장준원, 이정범의 타점 생산으로 무려 16득점 경기를 완성했다.

고영표가 6이닝 3실점 퀄리티스타트를 기록하고 물러난 후, KT는 주권이 7회를 퍼펙트로 막았다. 뒤이어 이상동이 8회를 무실점으로 처리했다. 9회말 등판한 김정운이 난조를 보이며 9회말 2사 만루에서 천성호에게 몸에 맞는 볼로 밀어내기 실점을 했지만 1점으로 경기를 끝냈다.

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com