'아 불펜 왜 이래' 총력전 대실패, 삼성 1위 멀어졌다…SSG 김재환 20홈런 달성 [대구 리뷰]

[대구=스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈가 또 한번 SSG 랜더스의 고춧가루에 당했다.
삼성은 20일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG 와 경기에서 4대6으로 역전패다. 2위 삼성은 시즌 성적 63승43패2무를 기록, 선두 KT 위즈와 격차를 줄이지 못했다. 9위 SSG는 삼성 상대로 위닝시리즈를 챙겨 시즌 성적 45승63패4무를 기록했다.
SSG는 정준재(2루수)-최지훈(중견수)-박성한(유격수)-전의산(1루수)-한유섬(우익수)-김재환(지명타자)-조형우(포수)-안상현(3루수)-임근우(좌익수)가 선발 출전했다. 선발투수는 최민준.
삼성은 김성윤(우익수)-박승규(중견수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-전병우(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-이재현(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 최원태.
최원태는 5이닝 92구 5안타 무4사구 7삼진 1실점을 기록, 시즌 5승 요건을 갖췄으나 불펜 방화로 무산됐다.
삼성은 6회부터 불펜을 가동했다. 투수 7명을 쏟아붓는 총력전에도 줄줄이 실점해 애를 먹었다. 배찬승(⅔이닝 1실점)-김태훈(0이닝)-장찬희(0이닝)-이승민(1⅔이닝 1실점)-우완 이승현(⅓이닝 1실점)-미야모리 사토시(⅓이닝 1실점)-양창섭(1이닝 1실점)이 이어 던졌다. 패전투수는 사토시.
선취점은 SSG의 몫이었다. 1회초 선두타자 정준재의 타구가 3루수 전병우를 맞고 좌전 2루타가 됐다. 정준재는 3루를 훔치며 삼성 배터리를 흔들었고, 최지훈이 좌전 적시타를 때려 0-1이 됐다.
SSG 선발 최민준 공략에 애를 먹던 삼성은 4회말 경기를 뒤집었다. 선두타자 구자욱이 좌중간 안타로 출루하고, 최형우가 좌월 투런포를 터트려 2-1로 역전했다.
5회말 삼성은 추가점을 뽑으며 최민준을 끌어내렸다. 1사 후 이재현이 좌월 솔로포를 때려 3-1로 달아났다. 최민준이 다음 타자 김성윤을 볼넷으로 내보내 1사 1루가 되자 SSG는 전영준으로 마운드를 교체했다.
전영준이 첫 타자 박승규를 볼넷으로 내보내 1사 1, 2루가 됐다. 구자욱이 2루수 땅볼로 출루해 2사 1, 3루. 여기서 최형우가 또 해결사로 나섰다. 우월 적시 2루타를 날려 4-1이 됐다.
6회초 불펜이 가동되면서 경기가 꼬였다. 배찬승이 등판해 선두타자 박성한을 볼넷으로 내보냈지만, 전의산을 2루수 병살타로 돌려세워 흐름을 끊은 듯했다. 그런데 배찬승이 2사 후 또 한유섬을 볼넷으로 내보내자 삼성은 김태훈을 마운드에 올렸다.
김태훈은 기대에 부응하지 못했다. 김재환에게 우월 적시 3루타를 허용해 4-2로 쫓겼다. 조형우마저 볼넷으로 내보내자 삼성은 또 장찬희로 마운드를 교체했다. 장찬희 역시 안상현을 볼넷으로 출루시켜 2사 만루가 되자 결국 삼성은 이승민으로 한번 더 투수를 교체했다. 이승민이 대타 오태곤을 좌익수 뜬공으로 돌려세워 힘겹게 이닝을 끝냈다.
7회초 2사 후 한번 더 위기에 놓였다. 이승민이 박성한과 전의산에게 연속 안타를 맞아 4-3으로 좁혀졌다.
8회초 또 불펜이 무너졌다. 우완 이승현이 등판한 가운데 선두타자 조형우에게 우중간 2루타를 맞았다. 조형우는 대주자 홍대인으로 교체. 안상현의 희생번트로 1사 3루가 됐다.
삼성은 여기서 또 한번 사토시로 투수를 바꿨다. 사토시가 오태곤에게 우전 적시 2루타를 내줘 4-4가 됐다. 추가 실점은 막아야 했지만, 정준재가 또 안타로 출루해 1사 1, 3루 위기가 이어졌다. 최지훈의 중견수 희생플라이로 4-5로 뒤집혔다.
9회초에는 SSG 김재환이 우월 솔로포를 터트려 4-6이 됐다. 김재환은 시즌 20호 홈런을 달성, 2024년 29홈런 이후 2년 만에 20홈런 고지를 밟았다.
한편 SSG는 선발투수 최민준이 4⅓이닝 4실점에 그쳤는데도 불펜들의 릴레이 호투가 빛났다. 전영준(⅔이닝)-김민(1이닝)-노경은(1이닝)-문승원(1이닝)-조병현(1이닝)이 무실점으로 이어 던져 승리를 이끌었다.
대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com