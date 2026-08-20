'사사키도 낄 자리 없다' 로테이션 완전체 개봉 임박, 그런데 오타니는 PS 4인 로테이션에 왜?

사사키 로키가 20일(한국시각) 콜로라도를 상대로 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]'이름값, 몸값, 실력' 중 뭐하나 빠질 것 없는 LA 다저스 로테이션이 비로소 '완전체'의 윤곽을 드러내고 있다.

트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 재활 등판을 소화 중인 타일러 글래스나우가 20일(이하 한국시각) 슈가랜드스페이스 카우보이스(휴스턴 애스트로스 산하)를 상대로 선발등판해 5⅓이닝 동안 1안타와 1볼넷을 내주고 삼진 9개를 잡아내며 1실점으로 막는 역투를 펼쳤다.

4번째이자 마지막 재활 등판을 성공적으로 마친 글래스나우는 다음 주중 로테이션에 합류할 것으로 보인다. 그는 지난 5월 7일 휴스턴전을 마친 뒤 허리 통증을 호소하며 부상자 명단(IL)에 올라 3개월 넘게 재활을 진행 중이다. 이날 직구와 싱커 평균 구속은 95.5마일과 95.4마일로 시즌 평균 수준을 회복했다.

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타일러 글래스나우가 20일(한국시각) 트리플A 경기에 등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. 사진출처=오클라호마시티 코메츠 구단 X 계정

21일 휴식을 취하는 다저스는 22~24일 피츠버그 파이어리츠와의 홈 3연전을 마친 뒤 25일 또 하루를 쉬고 26~28일 애틀랜타 브레이브스, 29~31일 디트로이트 타이거스를 상대로 원정 6연전을 벌인다. 글래스나우의 복귀 상대는 애틀랜타가 될 확률이 높다.

지금의 로테이션을 유지하면 피츠버그와의 3연전은 야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 블레이크 스넬 순으로 맡고, 애틀랜타를 상대로 글래스나우, 에릭 라우어, 사사키 로키 순으로 등판하게 된다. 좌완 저스틴 로블레스키는 지난 16일 밀워키 브루어스전을 마치고 왼팔 염좌 진단을 받고 15일 IL에 등재됐다. 올시즌 11승5패, 평균자책점 3.56으로 기대 이상의 호투를 펼친 로블레스키 자리에 글래스나우가 들어가는 셈이다.

오타니 쇼헤이가 지난 19일(한국시각) 쿠어스필드에서 불펜피칭을 하고 있다. AP연합뉴스

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이제 로테이션 완전체를 구축하기 위한 '마지막 퍼즐' 오타니 쇼헤이만 남았다. 그는 지난 19일 쿠어스필드에서 35개의 불펜피칭을 무난하게 소화했다. 다음 단계는 라이브 피칭으로 다음 주 중 동료 타자들을 상대로 실전 수준의 투구를 할 계획이다. 더이상 문제가 없다면 곧바로 로테이션에 합류한다. 시점은 8월 말 또는 9월 초다.

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다만 지난 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 실전 피칭을 중단했던 만큼 1이닝부터 빌드업해 나갈 것으로 예상된다. 오타니가 오프너로 나서는 날 라우어가 롱릴리프로 뒤를 받칠 공산이 크다.

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정리하면 시즌 막판 다저스 6인 로테이션은 야마모토, 스쿠벌, 스넬, 글래스나우, 사사키, 오타니로 구성된다. 이게 바로 '완전체'다.

야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

다저스는 이날 콜로라도 로키스와의 원정경기에서 접전 끝에 6승4로 승리하고 77승51패를 기록했다. NL 서부지구 1위를 지키며 NL 승률 2위 자리도 굳건히 했다. 중부지구 1위 밀워키 브루어스(78승49패)를 1.5경기차로 추격했고, 동부지구 1위 애틀랜타 브레이브스(74승53패)의 격차는 2.5경기로 벌렸다.

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팬그래프스는 다저스가 와일드카드시리즈(WCS)를 거치지 않고 디비전시리즈에 직행하는 '클린치 바이(Clinch Bye)' 확률을 91.9%로 제시했다. 다저스는 작년 서부지구 우승을 하고도 WCS부터 가을야구를 했다. 그러면서도 월드시리즈 2연패를 이뤘다. 올해는 디비전시리즈부터 시작해 월드시리즈 3연패에 도전한다는 계획이다.

블레이크 스넬. AFP연합뉴스

데이브 로버츠 감독의 포스트시즌 로테이션 고민은 이제부터 시작이겠지만, 사실 답은 정해져 있다. 야마모토, 스쿠벌, 스넬, 오타니 순이라고 보면 된다. 야마모토는 시즌 내내 에이스 역할을 했다. 스쿠벌은 지난 3일 디트로이트 타이거스에 값비싼 대가(유망주 3명)를 치르고 데려온 '우승 청부사'다.

스넬은 건강하다면 걱정할 게 없는, 두 차례 사이영상에 빛나는 좌완 에이스다. 이 3명에 대해서는 논쟁이 붙을 여지가 없다.

그렇다면 1이닝부터 빌드업을 해야 하는 오타니가 포스트시즌 로테이션에 포함돼야 하는 이유는 뭘까.

우선 그는 아프지 않다면 최정상급 선발투수로 손색없다. 무릎 부상 이전 14경기에서 85⅔이닝을 던져 8승2패, 평균자책점 1.79, 95탈삼진을 마크했다. 작년엔 포스트시즌 선발등판 경험도 쌓았다. 4경기에서 20⅓이닝을 투구해 3승, 평균자책점 4.43으로 잘 던졌다.

두 번째 이유는 그는 타자로 경기 끝까지 뛰어야 하는 다저스의 간판이다. 선발등판하는 날에는 '오타니 룰'에 따라 투구를 마친 뒤에는 지명타자로 라인업에 남으면 된다. 그러나 구원투수로 나선다면 경기를 끝까지 뛰기 어렵다. 지명타자로 라인업에 올랐다가 구원투수로 등판하면 투수 교체시 지명타자로 환원될 수 없다. 경기를 끝까지 뛰려면 야수로 포지션 변경을 해야 한다. 다저스로서는 공격 및 수비력을 극대화하기 어렵다.

두 가지 이유로 오타니가 포스트시즌 로테이션에 포함돼야 하는 것이다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

공교롭게도 이 4명은 팀내에서 몸값 1~4위 투수들이다. 야마모토는 12년 3억2500만달러의 역대 투수 최고 몸값을 자랑하고, 스쿠벌은 올해 연봉조정 역사상 최고액인 3200만달러를 받는다. 스넬은 지난 겨울 5년 1억8200만달러에 FA 계약을 맺고 다저스 유니폼을 입었고, 오타니는 10년 7억달러짜리 선수다.

사시카는 이날 콜로라도전서 5이닝 7안타 6탈삼진 2실점으로 호투했다. 로버츠 감독은 "올해 사사키는 정말 잘 하고 있다. 아직 완성된 투수는 아니지만, 작년보다 훨씬 좋아졌다. 올스타 브레이크 이후 기록을 보면 정말 고무적"이라고 칭찬했다.

그러나 가을야구 로테이션에 사사키와 글래스나우가 낄 자리는 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com