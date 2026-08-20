이래서 22억 썼구나, 이적 첫해 역대 최다 역사 썼다…"팀에 도움 못 돼서 마음 무거웠는데"

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 1사 1, 2루 김재환이 타구가 펜스앞에서 잡히자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "경기 초반에 팀에 도움이 못 돼서 마음이 무거웠는데…."

SSG 랜더스 거포 김재환이 이적 첫해부터 20홈런 고지를 밟으며 구단 역사를 썼다. 김재환은 거포로서 존재감을 다시 한번 확인했고, 왜 SSG가 2년 22억원을 투자했는지 증명했다.

김재환은 20일 대구 삼성 라이온즈전에 6번 지명타자로 선발 출전해 5타수 2안타(1홈런) 2타점 활약을 펼치며 6대4 역전승에 기여했다.

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1-4로 끌려가던 6회초 추격의 신호탄을 쐈다. 김재환은 2사 1루에서 바뀐 투수 김태훈에게 우월 적시 3루타를 뺏었다. 김재환은 삼성 외야진이 중계 플레이를 한번에 하지 못하고 버벅거리자 전력질주해 시즌 1호 3루타를 완성했다. SSG는 2-4로 따라붙으며 삼성을 압박하기 시작했다.

5-4로 뒤집고 맞이한 9회초. 김재환은 승리에 쐐기를 박는 강력한 한 방을 터트렸다. 볼카운트 1B1S에서 삼성 양창섭의 슬라이더를 공략해 우월 솔로포로 연결했다.

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의미 있는 20호 홈런이다. 김재환은 두산 베어스 소속이던 2024년 29홈런 이후 2시즌 만에 20홈런 고지를 밟았다.

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김재환은 SSG가 외부 영입(트레이드, FA 등 포함)한 역대 타자들 가운데 이적 첫해 최다 홈런 신기록을 작성했다. 종전 기록은 2005년 김재현과 2016년 최승준의 19홈런이었다. 해외진출선수 특별지명인 추신수와 외국인 선수는 제외한 기록이다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날린 뒤 정준재, 박성한과 하이파이브를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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김재환은 인천고를 졸업하고 2008년 2차 1라운드로 두산에 입단해 프랜차이즈 스타의 길을 걸었다. 2016년 뒤늦게 1군에서 잠재력을 터트리며 단숨에 4번타자 타이틀을 꿰찼다. 2016년부터 2018년까지 3년 연속 3할 타율-30홈런-100타점-100득점을 기록하며 최전성기를 누렸다.

김재환의 마지막 30홈런 시즌은 2020년, 마지막 100타점 시즌은 2021년이다. 2022년부터 지난해까지 해마다 두 자릿수 홈런은 채웠으나 과거의 명성을 유지하기에는 부족했고, 2할 초중반대로 떨어진 타율도 쉽게 회복되지 않았다.

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결국 김재환은 2025년 시즌을 마치고 옵트아웃을 신청, 두산과 결별을 택했다. 이제는 투수친화구장인 잠실을 떠나야 거포의 존재감을 다시 발휘할 수 있다고 판단했기 때문. 두산 팬들의 거센 비난을 감수하고 결단을 내렸고, 올해 다시 한번 20홈런을 채우며 반등에 성공했다.

의미 있는 홈런에도 김재환은 마냥 웃진 못했다. SSG가 계속 9위에 머물며 5강 싸움이 거의 불가능해졌기 때문.

김재환은 "오늘 경기 초반에 팀에 도움이 못 돼서 마음이 무거웠다. 하지만 선수들이 응원을 열심히 해줘서 힘든 경기를 이길 수 있었다. 경기 후반에 조금이라도 팀에 보탬이 될 수 있어서 다행"이라며 "현재 팀 성적이 좋은 편이 아니라서 20홈런은 개인적으로 큰 의미를 두진 않는다. 앞으로 남은 시즌 선수들과 좋은 기회를 만들어 팬들의 응원에 보답하겠다"고 했다.

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 김재환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com