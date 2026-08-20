'출루 머신' 충격의 타율 8푼8리...최악의 예비 FA 시즌, 홍창기는 최원준이 될 수 있을까

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 홍창기가 몸에 맞는 볼로 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 김용 기자] 홍창기는 최원준의 길을 따라갈 수 있을까.

LG 트윈스와 KT 위즈는 잠실구장에서 주중 3연전을 치렀다. 3연전을 앞두고 올시즌 맞대결 3승9패로 밀리던 LG가 첫 두 경기를 잡는 파란(?)을 일으켰는데, KT가 거기에 자존심이 상했는지 마지막 3차전을 16대4로 이겨버렸다. 무차별 폭격이었다.

이번 양팀 3연전을 지켜보며 묘하게 교차되는 선수들이 있었다. 바로 LG 베테랑 홍창기와 올해부터 KT 유니폼을 입고 뛰는 최원준.

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최원준은 야구 인생 대반전 드라마를 쓰고 있다. 2016년 KIA 타이거즈 입단 뒤 정확한 타격과 빠른 발, 준수한 외야 수비로 팀의 핵심으로 자리잡았다. 국가대표 외야수로 성장했다. 하지만 예비 FA 시즌인 지난해 개막부터 공-수 모두에서 죽을 쒔다. 비FA 다년계약 거절, 트레이드 요구 등 갖은 소문 속 실제 NC 다이노스로 충격의 트레이드가 성사됐다. 하지만 NC에서도 이렇다할 모습을 보여주지 못하고 시즌 타율 2할4푼2리로 마감했다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 최원준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

FA 재수가 예상됐지만, 최원준은 과감하게 FA 선택을 했다. 최원준이 능력 좋은 선수라는 건 다들 알았지만, FA 직전 부진하면 좋은 대우를 받기 힘들다. 프로는 성적으로 평가를 받는 곳이고, 또 큰 계약을 앞두고 흔들리는 선수들은 멘탈에서 문제가 있을 수 있다는 지적을 받게 된다. 때문에 최원준의 도전이 무모하다는 평가가 많았다. 일단 원소속구단 NC가 최원준과 함께 하고는 싶었지만, 큰 돈을 쓸 마음은 없어보이는 게 가장 큰 문제였다.

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그런데 이게 웬일. KT가 최원준에게 무려 48억원을 안겼다. 운이 따랐다. KT는 2026 시즌 우승에 도전하겠다며 그룹 차원 전폭적 지원을 받게 됐다. 그런데 FA 시장에서 원했던 박찬호, 강백호, 박해민을 다 놓쳤다. 같은 포지션 박해민을 놓치자 최원준이라도 잡아야 한다며 2할4푼 타자에게 엄청난 투자를 했다. 야구계에서는 "경쟁도 없는데 왜 그리 많은 돈을 주느냐"는 비아냥 섞인 목소리가 들렸다.

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11일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 경기. KT 최원준이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.11/

하지만 KT가 아무 생각 없이 거액을 쓴 건 아니었다. 나름의 판단 기준이 있었다. 최원준이 예비 FA 시즌 움츠러든 건 프로로서 핑계댈 거리가 아니지만, 그 부담만 덜어내면 분명 제 기량을 찾을 거라는 확신이 있었다. 최원준은 젊었다. 30세가 되기 전 첫 FA 자격을 얻었다. 신체적으로도 떨어질 때가 아니었다. 그 KT 판단은 적중했다. 최원준은 20일까지 타율 3위(3할4푼8리) 최다안타 2위(146개) 득점 2위(89개) 출루율 3위(0.424)의 MVP급 활약을 펼치고 있다. 도루도 22개로 리그 전체 8위. 48억원이 순식간에 무모한 계약에서 '혜자' 계약이 됐다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회 LG 홍창기가 몸에 맞는 볼로 출루하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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그래서 일각에서는 올시즌 후 처음 FA 자격을 얻는 홍창기도 의외로 좋은 대우를 받을 수 있다고 전망한다. 최원준과 똑같이 2016년 프로 생활 시작. 2020년부터 본격적 주전이 된 후 '출루 머신'으로 각광을 받았다. 1번타자로 갖출 걸 다 갖췄다. 타의 추종을 불허하는 컨택트 능력과 선구안, 그리고 빠른 발과 안정적인 외야 수비까지.

하지만 홍창기도 예비 FA 시즌 고비를 넘지 못하고 있다. 홍창기 역시 LG의 비FA 다년계약을 거절한 것으로 알려졌는데, 이대로 간다면 기대만큼의 대우를 받지 못할 가능성이 높아질 것이다. 시즌 타율 2할4푼4리. 누워서 떡 먹듯 4할 중반대를 찍던 출루율도 올해는 0.375에 그치고 있다. KT와의 3연전은 11타석 9타수 1안타. 유일한 안타도 완전히 빗맞은 타구가 운좋게 안타로 이어진 경우다. 볼넷과 사구가 1개씩 있었다. 최근 10경기는 타율 8푼8리로 참혹한 수준이다.

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18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 홍창기가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

이런 홍창기도 시즌 후 최원준처럼 '반전 계약'을 따낼 수 있을 것인가. 팀 중심을 잡아줄 수준급 외야가 없는 팀들이 많기에 홍창기의 가치가 의외로 오를 수도 있다.

하지만 최원준과 홍창기는 다른 점이 있다. 일단 홍창기는 대졸이라 올해 나이가 33세다. 또 지난해 무릎을 크게 다쳤다. 에이징 커브에 들어갈 수 있는 상황이다. 또 ABS가 들어오며 홍창기 특유의 선구안이 오히려 빛을 발하지 못한다는 평가도 있다. 홍창기의 장점은 공 하나 살짝 벗어나는 것도 타석에서 구별해낼 수 있는 능력이었는데, 지금의 ABS는 존 모서리에 꽂히면 알고도 못치는 공들이 많으니 그 능력의 가치가 떨어질 수 있다.

과연 올시즌 후 홍창기의 운명은 어떻게 될 것인가. 최원준의 사례를 본 구단들이 홍창기에 대한 관심을 식히지 않고 있을까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com