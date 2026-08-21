'천당과 지옥을 오갔다' 뭐가 진짜 너의 모습이냐...LG 케네디의 '마구'와 '볼질' 사이

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 7회 1사 만루에서 마운드를 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[스포츠조선 김용 기자] 아무리 못칠 공이어도, 일단 가운데 들어는 와야지.

LG 트윈스에게는 충격적인 패배였다. KT 위즈에 4대16 대패를 당한 것도 자존심 상하지만, 야심차게 영입한 아시아쿼터 케네디가 2경기 만에 무너졌기 때문이다.

LG는 20일 잠실구장에서 열린 KT와의 경기에 KBO리그 입성 후 두 번째로 등판했다. 19일 첫 경기에서 인상적인 활약을 펼치며 기대감을 증폭시킨 후였다.

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LG는 0-1로 밀리던 4회초 무사 1, 2루 위기를 두 번째 투수 이우찬이 무실점으로 막아내 분위기를 살렸다. 그리고 위기 뒤 기회라고 4회말 문보경과 오지환의 홈런포로 3-1 역전에 성공했다.

그리고 6회. 김진수가 선두 오윤석에게 안타를 맞자 염경엽 감독은 케네디 카드를 꺼내들었다. 상대가 류현인, 이정범 좌타자들이 나올 차례였기 때문.

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케네디는 LG 입단부터 화제가 됐다. 호주 국가대표로 오래 뛰어 보기는 했지만 키 2m3의 장신이, 그것도 좌안인 투수가 사이드암으로 던지는 건 매우 드문 케이스. 상대해본 적 없는 타자들은 매우 어려울 수밖에 없었다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

실제 류현인은 볼카운트 1B2S서 헛스윙 삼진을 당했는데, 몸쪽으로 들어오다 바깥쪽으로 흘러나가는 슬라이더가 존 끝에 걸쳤지만 류현인은 엉덩이가 빠지며 스윙을 했다. 각도상 류현인 입장에서는 자신이 서있는 것보다 훨씬 오른쪽에서 몸쪽으로 온다고 보였을 것인데, 그 공이 바깥쪽에 꽃이니 죽을 맛이었을 듯.

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하지만 그 '마구'도 존 안에 들어와야 의미가 있다. 케네디는 7회에도 마운드에 올라 선두 김상수를 잘 잡았는데, 최원준을 상대로 갑자기 제구가 흔들리기 시작했다. 1B2S 유리한 볼카운트서 연속 3개 공이 어이없이 빠지며 볼넷. 다음 타자 김현수에게도 초구 스트라이크 후 연속 볼 4개를 던졌다. 그리고 안현민 상대로도 볼넷. 사실상 피해가는 승부였다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

LG 벤치는 여기서 우강훈을 투입했지만, 우강훈이 힐리어드에게 밀어내기 볼넷을 내주고 대타 김민혁에게 3타점 싹쓸이 2루타를 허용해 사실상 여기서 경기 분위기가 KT에 넘어갔다.

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우리가 알지 못하던 케네디의 약점이 노출된 순간. 일단 상위 타순 강타자들이 나오자 투구 양상이 완전히 달라지기 시작했다. 사이드암이기에 구속이 그렇게 빠르지 않다. 그래서 자신이 없었는지 김현수 상대로도 집요하게 바깥쪽 승부만 하다 그 공들이 다 빠지며 허무하게 볼넷을 내주고 말았다. 맞으면 안된다는 지나치게 보수적인 투구를 한 악영향이 경기 전체를 지배해버린 것.

케네디는 이틀간 천당과 지옥을 오갔다. 어떤 모습이 진짜 케네디일지 지켜봐야 할 듯. 생소함도 적응이 되면, 사라질 수 있다. 앞으로 LG 행보에 큰 영향을 미칠 수 있는 요소다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com