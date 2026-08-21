맙소사! 미야지만 못하다니… 16점 차 무실점의 착시였나, '평균자책점 18.90' 사토시, 패턴 아닌 폼 변화가 급선무

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 새 아시아쿼터 미야모리 사토시(28)가 연일 아쉬운 투구를 이어가며 벤치에 고민을 안기고 있다.

19일 SSG 랜더스전에서 데뷔 후 첫 무실점 투구가 나왔지만 무려 16점 앞선 큰 점수 차에서 나온 '착시효과'에 불과했다. 근본적인 해결을 위해서는 투구 패턴이 아닌 투구폼 수정이 시급해 보인다.

16점 차 무실점의 착시였나

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사토시는 지난 19일 SSG전에서 1이닝 1안타 무실점을 기록하며 데뷔 3경기 만에 첫 무실점 피칭을 선보였다.

하지만 내용을 들여다보면 그나마 썩 좋은 투구라 보기 어려웠다. 팀이 18-2로 16점이나 앞선 8회초 편안한 상황에 등판했음에도 제구와 구위 모두 완벽한 모습이 아니었다.

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선두타자 오태곤에게 바깥쪽으로 크게 빠지는 공 2개를 던진 뒤 한가운데 몰린 151km 직구를 맞아 안타를 허용했다. 후속 타자 안재연에게도 2볼2스트라이크에서 한가운데 150km 직구를 던져 유격수 땅볼(2루 포스아웃)을 유도했다. 김재환에게 역시 크게 빠지는 변화구 2개 이후 150km 직구로 투수 직선타에 이은 1루 주자 포스아웃으로 아웃카운트 2개를 잡아내며 이닝을 마쳤다.

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1점 차 1사 3루, 구위로 눌러주기를 기대했지만…

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진짜 위기 상황에서는 힘을 쓰지 못했다.

사토시는 다음날인 20일 SSG와의 홈경기 4-3으로 아슬아슬하게 앞선 8회초 1사 3루 위기 상황에 구원 등판했다. 이닝을 시작한 우완 이승현 구속이 140㎞ 초반대에 그치며 동점 위기를 맞자 벤치가 결단을 내렸다.

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그나마 150㎞ 이상 던질 수 있는 사토시 구위에 희망을 걸었다.

그 말고 딱히 나올 투수도 없었다. 마무리 김재윤을 한템포 빨리 쓰는 것이 유일한 선택지. 하지만 직전 등판이었던 18일 SSG전 블론세이브의 트라우마가 있었다.

사토시는 벤치 기대에 부응하지 못했다.

오태곤에게 슬라이더를 던지다 우익수 앞 동점 2루타를 허용했다. 이어 정준재에게 초구 직구 우전 안타, 최지훈에게 직구 중견수 희생플라이를 내주며 5-4 역전을 허용했다. ⅔이닝 2안타 1실점. 시즌 평균자책점은 18.90까지 올랐다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 미야지가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

'삼진 잡는 투수 아니다' 디셉션 부재가 부른 인플레이 타구 양산

KBO 리그 데뷔 후 4경기에 등판해 3⅓이닝 동안 18명의 타자를 상대로 7안타(3홈런) 2볼넷 7실점 한 사토시가 기록한 탈삼진은 단 2개에 불과하다.

150km가 넘는 강속구와 포크볼, 체인지업, 슬라이더 등 다양한 구종이 있지만, 제구가 뛰어난 편이 아닌데다 타자 눈에 편하게 열려 보이는 스타일이라는 게 문제다.

오히려 탈삼진 능력은 전임자였던 미야지 유라(143타자 상대 30탈삼진)가 나은 편이었다.

문제는 패턴 아닌 투구폼

삼성 박진만 감독은 지난 8월 14일 한화전(⅔이닝 4실점) 이후 "구위는 좋아 보인다. 빠른 공 위주의 투구 패턴에 변화를 주면 점차 좋아질 것"이라며 리그 적응 과정을 감쌌다.

하지만 전문가들은 부진의 근본 원인이 '패턴'이 아닌 '투구 자세'에 있다고 분석한다.

사토시는 150km 이상의 공을 뿌리지만, 투구 시 몸이 일찍 타자 쪽으로 열리는 스타일이다. 공을 숨겨서 던지는 '디셉션' 투수와 정반대 유형으로, 타자 입장에서는 구종을 판단하기가 훨씬 수월하다. 디셉션이 부족하다 보니 변화구의 위력은 반감될 수밖에 없고, 직구 회전수 역시 압도적이지 않아 대부분의 투구가 타자들의 배트에 걸려 인플레이 타구로 연결되고 있다.

위험 부담 감수한 폼 수정이 유일한 해법

결국 사토시가 KBO 리그에 연착륙하기 위해 선택할 수 있는 방법은 하나 뿐이다.

당장 투구 위치를 바꾸고 몸을 외야 쪽으로 틀어 셋업 자세를 만드는 등, 공을 최대한 숨겨서 던질 수 있도록 투구 폼을 교정하는 것이다.

문제는 시즌이 한창 진행 중인 상황에서 투구폼을 수정하는 것은 투수에게 위험한 모험이라는 점이다.

하지만 지금처럼 타자들에게 투구 궤적과 구종이 쉽게 읽히는 상태가 지속된다면 불펜 '계륵' 신세에서 벗어날 길이 없다. 변화가 필요한 시점이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈