"오 노! AI 시대에 MLB에서 이런 일이…" 돈돈돈, 돈 때문이야, 30호 역전홈런 날린 타자의 분통, 논란의 판독기술

AP연합

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[스포츠조선 정현석 기자]볼티모어 오리올스가 메이저리그(MLB)의 낙후된 비디오 판독 기술 시스템에 대해 거친 불만을 토로했다.

피트 알론소의 홈런성 타구가 파울로 선언된 후, 판독 카메라 각도 부족으로 판정이 번복되지 못하면서 경기의 흐름을 내줬기 때문이다.

파울 폴대를 넘어간 홈런성 타구, 판정 번복 실패가 부른 명암

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상황은 20일(한국시각) 뉴욕 양키스와의 홈 경기 7회말 3-3 동점 상황에서 발생했다.

선두타자는 3회 시즌 29호 솔로홈런을 쏘아올린 피트 알론소.

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양키스 브렌트 헤드릭의 초구 슬라이더를 강하게 당긴 대형 타구가 파울 폴대 상단을 넘어갔고, 심판진은 파울을 선언했다. 볼티모어 벤치에서 비디오 판독을 신청했으나 결국 원심이 유지됐다.

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흐름을 빼앗긴 볼티모어는 8회초 양키스에 2점을 내주며 결국 3대5로 패했다.

볼티모어 알버나즈 감독. AP연합

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일부 리플레이 화면과 볼티모어 더그아웃의 자체 데이터 상에서는 타구가 페어 지역 안쪽으로 들어간 것처럼 보였으나, 판정을 뒤집기에는 기술적 한계가 명확했다.

알론소·알버나즈 감독 "축구·NFL처럼 레이저나 AI 트래킹 도입해야"

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시즌 30호 역전 홈런을 허공에 날린 알론소는 경기 후 "미식축구(NFL)의 골라인 카메라처럼, 야구도 파울 폴대를 따라 위로 똑바로 쏘아 올리는 레이저나 전용 카메라를 충분히 설치할 수 있다"며 분통을 터뜨렸다. 또한 "비디오 판독 센터에서는 판정을 뒤집으려면 2개의 카메라 각도가 필요하다고 답했지만, 폴대 선상을 정확히 보여주는 카메라는 단 하나뿐이었다"고 말했다.

크레이그 알버나즈 볼티모어 감독 역시 "더그아웃 아이패드에는 볼 트래킹 데이터가 그대로 나오는데 판정이 원심 유지로 나오는 것을 지켜보는 건 정말 힘든 일"이라며 "지금은 2026년이다. 다른 종목이나 팀들은 AI와 볼 트래킹 데이터를 비디오 판독에 활용하는데, 왜 MLB는 하지 않는지 이해할 수 없다"고 지적했다.

크리스 배싯. AP연합

배싯 "결국 돈,돈,돈 문제, 지금은 2026년, 이런 기술 부재는 말도 안 돼"

이날 볼티모어 선발 투수였던 크리스 배싯은 "2026년에 페어인지 파울인지를 명확히 판가름할 기술을 갖추지 못했다는 것은 진짜 말도 안 되는 일"이라며,"MLB가 이러한 기술을 도입하지 않는 이유는 단지 돈이 들기 때문이다. 진짜 그게 전부다"라고 꼬집었다.

스트라이크, 볼 판정에는 최첨단 기술을 도입하면서 파울 폴대 주변의 기술 투자에는 소극적인 메이저리그 사무국을 향한 볼티모어 선수단과 코칭스태프의 날선 비판이 과연 보완으로 이어질까.

최첨단 AI 기술을 선도하는 미국 야구의 성지 메이저리그는 아직 첨단기술의 혜택을 온전히 누리지 못하고 있는 듯 하다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com