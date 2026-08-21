韓 최초 골드글러브의 추락, 5경기 연속 결장...ATL은 왜 277억 김하성을 방치하나?

김하성의 타율 0.066은 역사상 한 시즌 85타석 이상 들어선 타자들 가운데 최저 기록이다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성은 왜 아프지도 않은데 출전하지 못하는 걸까.

이유는 간단하다. 신뢰를 잃었기 때문이다. 김하성은 21일(이하 한국시각) 레이트필드에서 열린 시카고 화이트삭스와의 원정경기에도 결장했다. 최근 5경기 연속 '결장 행진'이다.

김하성의 가장 최근 선발출전은 지난 8일 뉴욕 양키스와의 원정경기다. 당시 9번 유격수로 라인업에 이름을 올린 김하성은 2타수 무안타 1삼진을 기록한 뒤 8회 타석에서 교체됐다. 이후 김하성은 대주자, 대수비, 대타로 간간이 출전하다 17일 애리조나 다이아몬드백스전 이후 이날까지 5경기 연속 그라운드를 밟지 못했다.

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이날 애틀랜타는 우타자인 마우리시오 두반을 선발 유격수로 기용했다. 상대 선발이 좌완 앤서니 케이였다. 우완 선발을 상대로는 좌타자 짐 자비스가 선발 출전한다. 김하성은 플래툰도 아니고 백업도 아닌 '방치' 상태로 벤치를 지키고 있다고 보면 된다.

김하성. AFP연합뉴스

올시즌 31경기에서 타율 0.066(85타석 76타수 5안타), 4타점, 5득점, 1도루, 9볼넷, 23삼진, OPS 0.230을 기록 중이다. 누가 봐도 빅리그에서 뛰는 선수의 기록은 아니다. 김하성의 타율은 한 시즌 85타석 이상 들어선 역대 4만5719명 가운데 투수를 제외하면 가장 낮다고 한다.

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김하성의 추락은 참으로 안타깝다. 그는 샌디에이고 파드리스 시절인 2023년 한국인 최초로 메이저리그 골드글러브를 수상했다. 그해 타율 0.260, 17홈런, 60타점, 84득점, 38도루를 올리며 타격에서도 완전히 적응한 모습을 보였다. 공수에 걸쳐 가장 뛰어난 내야수 및 유틸리티로 인정받은 것이다.

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FA 자격 취득을 1년 앞둔 2024년 1월 현지 매체 디 애슬레틱은 샌디에이고가 김하성을 잡으려면 7년 1억3000만~1억5000만달러를 줘야 한다고 주장했다. 김하성의 FA 가치를 그 정도로 계산한 것이다. 꽃길만 걸을 것처럼 보였다.

김하성이 지난 10일(한국시각) 뉴욕 양키스전에서 연장 10회 대주자로 나갔다가 홈을 밟고 있다. Imagn Images연합뉴스

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하지만 2024년 시즌은 뜻대로 흘러가지 않았다. 시즌 내내 타율이 2할대 초반에 머물렀다. 수비력도 이전 시즌만 못했다. 안타깝게도 타격감을 막 회복하려던 순간 부상을 당해 시즌을 조기 마감했다. 8월 19일 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전.

김하성은 3회초 첫 타석에서 좌측 안타를 치고 나간 뒤 콜로라도 우완 브래들리 블레이락의 기습 견제를 피하려고 1루로 몸을 던져 베이스를 터치하는 순간 오른쪽 어깨 와순 파열 부상을 입었다. 김하성의 커리어가 급하락하기 시작한 순간이다.

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시즌이 끝나자마자 봉합 수술을 받고 재활에 들어간 김하성은 그래도 FA 시장에 나가 탬파베이 레이스와 2년 2900만달러라는 꽤 좋은 조건에 계약을 맺었다. 그러나 2025년 시즌을 마치기도 전 탬파베이가 전력 외로 분류하고 웨이버 공시를 단행, 결국 애틀랜타로 이적하게 됐다.

김하성이 지난 10일(한국시각) 뉴욕 양키스전 승리 후 동료들과 인사를 나누고 있다. AFP연합뉴스

김하성의 커리어가 결정적으로 훼손된 것은 올초 손가락 골절을 당하면서다. 국내에 머물던 그는 빙판길에 넘어져 오른손 중지에 금이 가는 부상을 입어 수술을 받았다. 스프링트레이닝 동안 재활에 매달렸고, 뒤늦게 몸만들기에 들어가는 바람에 5월이 돼서야 빅리그에 합류할 수 있었다. 그러나 예전의 김하성은 아니었다.

올해 2000만달러(약 277억원)를 받는 김하성의 연봉 순위는 전체 공동 70위다. 40인 로스터 등록 선수들 중 상위 10%에 해당하는 1500만달러 이상의 연봉을 받는 메이저리거는 117명이다. 그 중 부상자 명단(IL)에 올라 있는 34명을 제외하고 건강한 몸인데도 출전 기회를 거의 받지 못하는 선수는 사실상 김하성 밖에 없다. 역사적으로도 찾기 어려운 사례다.

김하성은 손가락 부상이 도져 IL에 올랐다가 지난 7월 14일부터 8월 3일까지 마이너리그 재활 경기를 뛰고 올라왔다. 애틀랜타 구단은 그를 다시 마이너리그로 내려보낼 수 없다.

NL 동부지구 선두인 애틀랜타는 서부지구 선두 LA 다저스와 디비전시리즈 직행 티켓을 다투고 있다. 전력을 굳이 흔들고 싶어하지는 않는 것 같다.

혹시 김하성이 부활할 수 있다고 믿는 걸까.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com