베테랑의 수싸움! KIA 올시즌 첫 3위, '한화 스윕' 5연승 질주…103일반에 '빅3' 체제 깨졌다

25일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 2루타를 날린 KIA 김태군. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.25/

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈가 폭풍 5연승을 질주했다. 후반기 3연속 위닝시리즈의 기세를 타며 시즌 첫 3위에 올라섰다.

KIA는 20일 대전 한화 이글스전에서 10대6으로 승리했다. 김도영(3안타 4득점)이 나가면 카스트로(2안타 3타점) 나성범(2안타 3타점)이 불러들였다.

5-6으로 뒤지던 8회말 김태군이 역전 투런포를 쏘아올렸다. 대타도 아니고, 교체 투입된 후 첫 타석에서 신예 정우주를 공략했다는 점에서 베테랑의 존재감을 다시한번 과시했다. 볼카운트 싸움 역시 0B2S로 시작, 볼 3개를 골라낸 뒤 149㎞ 직구를 통타해 홈런을 쏘아올렸다.

Advertisement

KIA는 9회에도 상대 실책과 하주석의 적시타 등을 묶어 3점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다. 김태군은 9회에도 밀어내기 사구로 1타점을 추가했다.

이로써 KIA는 이번 한화와의 3연전을 4대3, 6대3, 10대6으로 스윕, 지난 주말 두산 베어스전 2연승에 이어 5연승을 내달렸다. 그 결과 승률 0.551로 같은날 KT 위즈에 패한 LG 트윈스(0.550)를 제치고 3위로 올라섰다.

Advertisement

이번 시즌 첫 3위 진입이다. KT 위즈-삼성 라이온즈-LG의 빅3 체제는 시즌초인 5월 9일 SSG 랜더스가 4위로 내려앉은 이래 공고하게 유지됐는데, 무려 103일만에 LG 대신 KIA가 3위 안쪽으로 올라서게 됐다.

Advertisement

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

KIA의 폭발적인 상승세와 LG의 파멸적인 하락세가 맞물린 결과다. LG는 선두 KT를 상대로 2승1패 시리즈위닝을 달성했지만, 후반기 성적만 보면 8승1무16패로 여전히 한화와 더불어 공동 꼴찌다. 조금씩 바닥을 찍고 올라오는 분위기이긴 하지만, 지난 침체가 너무 길었다.

Advertisement

7월 한달간 7승13패를 기록했고, 8월에도 5승1무6패로 답보 상태다. 그 사이 KIA와 두산이 치고 올라오며 개막 이래 최대 위기에 봉착한 LG다. 5위 두산과의 차이도 1경기반 차이에 불과하다.

3강에 올라서긴 했지만, KIA가 정규시즌 우승을 향해 달리려면 아직 격차가 있다. 1위 KT와는 5경기반, 2위 삼성과는 4경기반 차이다. 향후 키움 히어로즈-롯데 자이언츠-SSG로 이어지는 연전에서 많은 승수를 쌓아야하는 입장이다.

Advertisement

공교롭게도 이들 모두 현 시점에선 가을야구가 쉽지 않은 반면 한창 흐름을 탄 KIA가 기세에서 앞선다. 또 상대전적에서도 올해 KIA는 키움(10승2패) 롯데(9승6패) SSG(8승1무3패)를 상대로 모두 앞서고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com