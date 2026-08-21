126일만의 7위! 롯데 4연승 폭풍질주, 8년만의 가을야구 '기적' 가능할까…패배로 물든 하위권서 홀로 빛난다 [SC포커스]

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 7회초 롯데 한동희가 SSG 박시후를 상대로 투런홈런을 날렸다. 황성빈의 축하를 받고 있는 한동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 3회초 1타점 2루타를 날린 롯데 나승엽. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 1회 위기를 넘긴 롯데 선발 나균안. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠가 폭풍 같은 4연승을 내달리며 가을야구를 향한 실낱같은 희망을 살렸다.

롯데는 20일 부산 키움 히어로즈전에서 7대1로 승리, 6연패 늪에 빠진 한화 이글스를 제치고 7위로 올라섰다.

선발 나균안이 6이닝 1실점으로 역투했고, 6회 한이닝에만 5득점 빅이닝을 연출하며 뒤집기에 성공, 승리까지 이어졌다.

Advertisement

5위를 기점으로 상, 하위권의 격차가 크게 느껴지는 올시즌이다. 5위 두산 베어스(57승4무49패)와 6위 NC 다이노스(47승2무54패)는 한 단계 차이지만, 무려 7경기반 차이다. 팀당 103~113경기를 치른 지금 따라잡기 만만치 않다.

하지만 승부에 포기는 없고, 언제나 반전이 있는 법이다. KIA 타이거즈는 5연승을 달리며 103일만에 KT 위즈-삼성 라이온즈-LG 트윈스의 빅3 체제를 깨뜨리고 3위로 올라섰다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회초 솔로홈런을 날린 롯데 레이예스. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

Advertisement

롯데는 올시즌 내내 하위권을 맴돌았다. 시즌초인 3~4월 9승1무17패, 승률 0.346을 기록하며 순위표 맨 아래로 내리꽂혔다. 롯데가 7위 이상의 순위로 올라선 건 4월 17일 이후 126일만이다. 기준을 6위로 바꾸면 개막 첫주인 4월 3일까지 거슬러올라가야한다.

Advertisement

늦었지만 7위로 올라선 의미는 크다. 기복은 있지만, 로드리게스-비슬리-나균안-김진욱-박세웅의 선발진이 시즌 내내 큰 부상없이 자신의 역할을 해주고 있다. 선발진의 WAR(대체선수 대비 승리기여도, 스탯티즈 기준) 총합은 14.75로, 놀랍게도 10개 구단 중 전체 1위다. 이닝(602⅔이닝)도 1위, 평균자책점(4.21)은 2위다.

Advertisement

불펜 역시 WAR(3.01), 평균자책점(5.03) 공히 6위다. 김원중 등 임팩트가 큰 경기들이 있지만, 그만큼 전체 성적 대비 팬들의 뜨거운 관심을 받았다는 반증이기도 하다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 4회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 선발 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

결국 문제는 하위권을 맴도는 타격이 지금처럼 터져줘야한다. 롯데는 8월 한달간 타율(3할1푼) OPS(출루율+장타율, 0.880) 득점(72득점) 1위를 기록했다. 나승엽(타율 4할1푼5리) 레이예스(3할8푼1리) 한태양(3할5푼7리) 한동희(3할3푼3리 5홈런) 등이 절정의 컨디션을 뽐냈다.

Advertisement

하지만 올시즌 전체로 보면 타율 공동 7위(0.267) OPS 9위(0.722)에 불과하다. 팀내 두자릿수 홈런이 한동희(15개) 레이예스(13개) 고승민

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 7회초 롯데 한동희가 SSG 박시후를 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 한동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

(10개) 3명 뿐이고, 팀 홈런(84개)도 공동 7위에 불과하다. 레이예스가 한국 생활 3년만에 커리어하이 불방망이를 휘두르고 있음에도 다른 선수들의 화력이 따르지 못했다.

여기서 상대전적 열세(4승8패)인 두산과의 만남이 올시즌 최대 고비다. 만약 두산과의 시리즈에서 위닝을 따낸다면, 5강권과의 격차도 한층 줄어드는 일석이조 효과를 누릴 수 있다. 반면 스윕이라도 당한다면 가을야구 희망은 그대로 끝날 가능성이 높다.

많은 고비를 겪는 와중에도 김태형 감독의 강력한 리더십에 힘입어 여기까지 왔다. 김태형 감독의 계약기간도 올해까지다. 롯데의 2026년은 어떻게 마무리될까.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성 선수들과 인사를 나누는 롯데 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com