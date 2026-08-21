"기록 감상은 은퇴 후에나…" '빈티지'의 귀환, 6이닝 10K 완벽투, 역대 최소 이닝·경기 2위 '2000K' 대기록 달성

ARLINGTON, TEXAS - AUGUST 20: A detail view of the scoreboard after Jacob deGrom #48 of the Texas Rangers threw career strikeout 2000 against the Washington Nationals during the first inning at Globe Life Field on August 20, 2026 in Arlington, Texas. Ron Jenkins/Getty Images/AFP (Photo by Ron Jenkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 정현석 기자]텍사스 레인저스의 '에이스' 제이콥 디그롬이 삼두근 피로 우려를 비웃기라도 하듯, 압도적인 피칭으로 MLB 역대 최소 이닝 및 경기 2위 기록을 작성하며 통산 2000탈삼진 고지를 밟았다.

디그롬은 21일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 알링턴의 글로브 라이프 필드에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 선발 등판, 6이닝 동안 94개의 공을 던지며 1안타 1볼넷 10탈삼진 무실점 완벽투로 팀의 2대0 승리를 이끌었다.

대기록은 1회말에 바로 작성됐다.

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통산 2000탈삼진에 단 2개만을 남겨두고 마운드에 오른 디그롬은 첫 타자 데일런 라일과 후속 타자 아비멜렉 오티즈를 연달아 낮게 떨어지는 슬라이더로 헛스윙 삼진 처리하며 곧바로 2000 탈삼진 대기록을 완성했다. 관중석을 가득 메운 홈 팬들의 기립박수가 터져 나왔고, 디그롬은 모자를 벗어 가슴에 대며 감사 인사를 전했다.

Texas Rangers pitcher Jacob deGrom stands on the mound acknowledging cheering fans after earning his 2,000th career strike out during the first inning of a baseball game against the Washington Nationals Thursday, Aug. 20, 2026, in Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)

지난 14일 LA에인절스전 등판에서 삼두근 피로감으로 2이닝 만에 강판당해 부상자 명단(IL)행 우려를 샀던 디그롬은 이날 4회 세 타자를 모두 삼진으로 솎아내는 등 시즌 최다 타인 10개의 탈삼진을 쓸어 담으며 우려를 말끔히 씻어냈다. 시즌 9승(8패)째를 챙기며 평균자책점도 3.77로 낮췄다.

2014년 메이저리그 데뷔 이후 272번째 경기, 1660⅓이닝 만에 달성한 2000탈삼진.

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크리스 세일(1626이닝)에 이은 최소 이닝 2000탈삼진 역대 2위다. 랜디 존슨(262경기)에 이어 최소경기 역대 2위 기록이기도 하다.

38세의 디그롬은 MLB 통산 94번째이자 현역 9번째로 2000K를 달성한 투수가 됐다. 올 시즌에는 케빈 가우스먼, 소니 그레이, 애런 놀라에 이어 4번째 기록이다.

Texas Rangers pitcher Jacob deGrom acknowledges cheers from fans after striking out Washington Nationals' Abimelec Ortiz to earn his 2,000th career strikeout in the first inning of a baseball game Thursday, Aug. 20, 2026, in Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)

Washington Nationals designated hitter Abimelec Ortiz, center front, walks to the dugout after striking out against Texas Rangers pitcher Jacob deGrom, second from back right, which gave deGrom his 2,000th career strikeout, in the first inning of a baseball game Thursday, Aug. 20, 2026, in Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)

텍사스 스킵 슈마커 감독은 경기 후 "그야말로 전성기 시절(Vintage) 디그롬의 피칭이었다"며 찬사를 아끼지 않았다.

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대기록을 달성한 디그롬은 "멋진 기록이다"라면서도 무덤덤한 소감을 전했다. 디그롬은 "개인적인 기록이나 성과는 아마 내 커리어가 완전히 끝난 뒤에야 돌아보게 될 것 같다. 지금은 시즌이 끝나더라도 '다음 시즌에 어떻게 하면 타자들을 더 잘 잡아낼까'만 생각한다"며 특유의 승부사 기질을 내비쳤다.

뉴욕 메츠 시절 2년 연속 사이영상(2018~2019년)을 받으며 최고 투수로 군림했던 디그롬은 2021년부터 2024년까지 잦은 부상과 팔꿈치 수술로 35경기 출전에 그치는 시련을 겪었다. 하지만 부상을 이겨내고 되찾은 압도적인 구위로 다시 한번 메이저리그 역사의 한 페이지를 장식했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com