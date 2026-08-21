고맙다 두산! 기량향상 돕고 방출까지? "한국서 많이 배웠다" 역수출 → 135m 초대형 홈런까지, 카메론의 진심 고백

카메론의 홈런 세리머니. 연합뉴스

카메론의 홈런 세리머니. AP연합뉴스

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기. 3회말 2사 1,2루 카메론이 1타점 적시타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 김영록 기자] "한국은 존 끝에 걸치는 변화구를 많이 상대했다. 내 스윙을 가다듬는 기회가 됐다. 또 전력분석이 정말 훌륭했다."

'역수출'의 모범 사례라면 두산 베어스에겐 씁쓸한 소리가 될까.

두산 베어스 출신 다즈 카메론(토론토 블루제이스)가 때아닌 한국 찬양을 펼치고 있다. 한국행이 정체돼있던 자신의 기량을 끌어올리는 초석이 됐다는 설명이다.

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카메론은 21일(한국시각) 캐나다 스포츠매체 스포츠넷과의 인터뷰에서 빅리그로 돌아오기까지의 과정, 그리고 토론토 합류 이후 주어진 기회를 살려나가는 모습에 대해 밝혔다.

카메론은 미국 복귀 후 버펄로 바이슨스(토론토 산하 트리플A팀)에서 뛰면서 타격감을 끌어올렸다. 23경기에 출전, 타율 3할6푼7리 3홈런 10도루, OPS(출루율+장타율) 1.044의 불방망이를 휘둘렀다.

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그러자 빅리그 기회가 왔다. 블라디미르 게레로가 뇌진탕 증세로 인해 부상자명단에 올랐고, 카메론은 그 공백을 메울 선수로 부름을 받았다.

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카메론의 홈런 세리머니. AP연합뉴스

카메론은 이날 탬파베이 레이스전에서 빅리그 복귀 후 첫 홈런의 손맛도 봤다. 2번타자 좌익수로 선발출전한 카메론은 5회초 탬파베이 이안 시모어의 체인지업을 통타, 트로피카나필스 최상단을 ??리는 비거리 135m의 초대형 홈런을 터뜨렸다. 카메론의 역대 빅리그 홈런 12개 중 가장 큰 홈런이었다.

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당초 카메론은 메이저리그에서도 손꼽히는 유망주 출신이었다. 아버지 마이크 카메론도 올스타 1회, 골드글러브 3회에 빛나는 뛰어난 외야수였다. 토론토의 '혈통볼'과도 맥락이 닿는 셈이다.

카메론은 지난해 11월 두산과 총액 100만 달러(약 14억원)에 사인, 한국 무대 도전에 나섰다. 아시아 무대는 새로운 돌파구를 찾기 위한 그 나름의 도전이었다.

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75경기에서 타율 2할8푼7리 9홈런 43타점, OPS(출루율+장타율) 0.833을 기록했다. 6월 월간 OPS가 0.719에 그치는 등 다소 부침을 겪던 중 외야 유망주들의 잠재력이 터진 두산이 1루수를 찾게 되면서 6월말 방출됐다.

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 7회 타격 후 1루를 향해 내달리는 두산 카메론. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

이후 7월초 토론토와 마이너리그 계약을 맺더니 급기야 빅리그로 승격돼 활약중이다. 카메론은 그 비결로 "한국에서 많은 걸 배웠다"고 밝혔다.

핵심은 변화구 대처능력이다, 카메론은 "스트라이크존 끝에 걸치는 변화구를 많이 상대해야했다. 타격 어프로치를 한층 더 세심하게 다듬을 필요가 있었다. 어떤 상황에서도 내 스윙을 할 수 있어야했다"고 설명했다.

또 "두산의 전력분석 파트가 많은 도움을 줬다. 상대 투수를 어떻게 공략할지, 경기를 어떻게 준비할지 알려줬다"면서 "나 자신도 투수들을 상대하는 법에 대해 많은 고민을 했다"고 덧붙였다.

과거 잠재력을 높게 평가받는 와중에도 기량을 꽃피우지 못했던 그다. 한국에서 편견을 버리고 새로운 눈이 트인 모양새다. 덕분에 메이저리그에서도 활약할 수 있는 기량적 기반을 마련했다는 설명. 카메론은 시모어를 상대로 친 홈런에 대해서도 "(한국에서의 경험으로 다져진)내 타격 접근법을 믿었다. 공을 최대한 앞에서 강하게 때릴 수 있었다"고 강조했다.

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 카메론이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.18/

카메론은 빅리그 승격 후 3경기 11타수 4안타를 기록하며 토론토 구단을 흡족케 하고 있다. 매체는 "카메론은 주어진 기회를 잘 활용해 토론토에게 힘이 되고 있다"고 전했다.

'역수출'의 좋은 사례로는 브룩스 레일리, 메릴 켈리 등이 대표적이다. 한국 무대에서의 경험이 스스로의 기량을 한층 끌어올리는 계기가 됐고, 이후 빅리그에서도 좋은 활약을 펼치고 있기 때문.

카메론도 이 같은 '역수출'의 정의에는 정확히 부합하지만, 두산에겐 씁쓸한 뒷맛으로 남았다. 카메론 대신 영입한 두산의 새 외인 유니오 세베리노는 타율 2할3푼5리(51타수 12안타) 0홈런, OPS 0.664의 부진 끝에 2군으로 내려간 상황이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com