충격의 8-0 → 13실점 역전패...거기서부터 모든 게 꼬였다 "너무 아쉬웠다. 마무리는 원종현" [고? 현장]

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 설종진 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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[고척=스포츠조선 김용 기자] "첫 경기를 실패한 게 너무 아쉬웠습니다."

키움 히어로즈는 우울한 주중 3연전을 부산에서 보내고 왔다.

롯데 자이언츠에게 3연전 스윕을 당했다. 스윕을 당할 수도 있지만, 너무 아쉽게 져서 문제였다. 18일 1차전은 선발 전준표의 호투와 타선 폭발 속에 8-0 리드를 잡았다. 하지만 7회 충격의 13실점을 하며 치명적 패배를 당했다.

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19일 2차전도 9회말 전까지 4-3 리드로 승기를 잡았다. 하지만 9회 마무리 원종현이 무너지며 4대5 역전패를 당했다. 원종현은 1차전에서도 3실점하며 흔들리는 모습을 보였었다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움이 8대5로 승리했다. 원종현이 9회말 경기를 끝낸 후 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

키움은 20일 마지막 경기라도 이겨보기 위해 애썼다. 1회 선취점을 내며 앞서나갔다. 하지만 잘던지던 선발 박준현이 갑작스럽게 흔들리며 또 역전패를 당하고 말았다.

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그리고 홈에 돌아와 21일 KIA 타이거즈를 상대해야 한다. KIA는 반대로 주중 한화 이글스 3연전을 스윕했다. 파죽의 5연승. 키움 입장에서는 매우 부담스러운 상대다.

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KIA전을 앞두고 만난 설종진 감독은 "롯데 첫 날 경기를 실패한 게 너무 아쉬웠다. 2차전도 마찬가지다. 원종현이 마무리를 했어야 했는데, 부상은 없지만 체력적으로 지친 사오항인 것 같다. 오늘 만나서 얘기를 했다. 몸에는 문제가 없다더라. 어제 하루 쉬어 괜찮다고 했다"고 밝혔다.

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설 감독은 "마무리 상황이 오면 원종현을 투입할 것"이라고 말하며 "올해 계속해서 150km 속구를 던졌고 어려운 승부를 많이 했다. 육체 뿐 아니라 정신적 피로도 있는 것 같다. 본인이 앞으로 몇 경기 안남았으니, 몸 관리 잘해서 좋은 경기 보여주겠다고 얘기했다. 당분간 마무리는 원종현이고 8회에는 유토가 나간다"고 설명했다.

고척=김용 기자 awesome@sportschosun.com