한화 깜짝! '10승 보물' 왕옌청, 폐렴으로 오늘(21일) 긴급 입원…1군 제외 → 이형범 등록 [대전In&Out]

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] 한화 이글스의 명실상부 에이스로 떠오른 왕옌청이 1군에서 말소됐다. 병원명은 비공개다.

한화 구단은 21일 "왕옌청이 1군 엔트리에서 제외됐다. 대신 이형범이 등록됐다"고 설명했다. 왕옌청의 제외 이유는 폐렴이다.

왕옌청은 이날 오전 감기몸살 증세가 있어 병원을 찾았다. 그런데 진료 과정에서 병원에서 추가 검사를 진행한 결과 폐렴이라는 진단을 받고 긴급 입원하게 된 것.

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왕옌청은 올해 한화의 유일한 10승 투수로, 13경기 120⅓이닝을 소화하며 10승5패 평균자책점 3.52를 기록중이다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)가 7번으로, 퀄리티스타트 성공률도 30.4%에 달한다.

시즌 전만 해도 5선발 후보로 새롭게 이름을 올리는 정도였지만, 오웬 화이트의 부상 이탈 후 복귀, 윌켈 에르난데스의 퇴출 등이 더해지는 과정에서 팀의 에이스로 떠올랐다. 최고 150㎞를 넘나드는 직구에 싱커와 스플리터, 커브, 스위퍼까지 겸비한 안정된 투구가 돋보이는 '보물' 같은 투수다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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폭염 휴식기 이후 1선발로 당당히 김경문 감독의 지명을 받아 에이스들과 잇따라 맞대결을 펼쳐왔다. 오는 9월 열리는 아이치-나고야 아시안게임에도 대만 대표팀에 선발돼 한국의 대항마로 떠오를 전망이다.

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다만 최근 들어 연달아 승리에 실패했다. 지난 11일 두산 베어스전, 18일 KIA 타이거즈전에서 잇따라 5이닝 3실점에 그쳤고, 두 경기 모두 한화가 패했다. 한화는 최근 6연패의 부진을 겪고 있다.

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한화 측은 "왕옌청은 향후 상태가 호전되면 퇴원할 예정"이라며 "선발 로테이션을 한차례 거른 뒤 1군에 복귀할 것으로 예상된다"고 설명했다.

대전=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com