감격의 첫 3위 등극, 파죽지세 KIA...하지만 이범호 감독은 "신경 안쓴다" 왜? [고척 현장]

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 경기를 준비하고 있는 KIA 이범호 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[고척=스포츠조선 김용 기자] "신경 안씁니다."

KIA 타이거즈 이범호 감독은 시즌 첫 3위 등극에도 흥분하지 않았다. 앞으로 갈 길이 아직 많이 남았다는 의미다.

KIA는 21일 고척스카이돔에서 키움 히어로즈와 주말 3연전 첫 경기를 치른다. 기분 좋게 상경했다. 주중 대전에서 한화 이글스 3연전을 모두 쓸어담았다. 쉬운 경기가 없었는데, 모두 마지막까지 응집력을 발휘하며 귀중한 승리들로 연결시켰다.

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파죽의 5연승. 보상은 확실했다. 올시즌 처음으로 3위가 됐다. KT 위즈-삼성 라이온즈-LG 트윈스 3강 체제를 무너뜨렸다. LG의 하락세도 요인이었지만, KIA도 신-구 조화를 잘 이뤄내며 꾸준하게 자신들의 야구를 해온 결과물이다.

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA가 12대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 이범호 감독과 김호령의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

이 감독은 키움전을 앞두고 "신경 안쓴다. 아직 35경기나 남았다. 아시안게임이라는 특수 상황도 있다. 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 생각한다. 마지막 3경기 남기고, 2.5경기 차이가 뒤집어질 수도 있다. 현재 순위는 신경쓰지 않는다. 이글 수 있는 경기들만 딱 잡아서 가는 패턴으로 나아가겠다. 선수들이 지금까지 너무 잘해줬다. 지금처럼 차분하게 유지해 가는 게 가장 중요하다"고 말했다.

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그래도 첫 3위라는 의미를 아예 희석시킬 순 없다. 이 감독도 "맞다. 아무래도 우리 팀을 하위권으로 평가하는 시각이 많았는데, 선수들도 우리가 하위권이 아니다라는 걸 보여주고 싶었나보다. 경기를 치르면 치를수록 젊은 선수들이 자리를 잡아갔고, 고참 선수들이 작년에 어려웠던 시즌을 보냈지만 지가 기량들을 만개시켰다. 개인적으로 너무 만족하는 시즌이다. 하지만 얘기했듯이 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 시즌 마지막까지 잘 준비를 하겠다"고 강조했다.

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고척=김용 기자 awesome@sportschosun.com