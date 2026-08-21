'마무의리' 이제 짝 달라붙는다...여기서 생긴 궁금증 '혹시 3연투 가능한가요' [고척 현장]

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 이의리. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[고척=스포츠조선 김용 기자] "3연투는 아닌 것 같다. 하지만…."

이제 KIA 타이거즈 마무리는 이의리다. 앞으로 어디까지 활용이 가능할지 궁금해진다.

이의리는 마무리 전업 후 6경기 4세이브를 기록중이다. 실점이 아예 없었다. '언처처블' 수준이다. 고질이던 제구 난조도 완전히 사라졌다.

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주중 대전에서도 2세이브를 기록했다. 20일 마지막 경기는 팀이 8회와 9회 대량 득점을 하며 딱 휴식을 취할 수 있었다. 완벽한 행보다.

21일 고척 키움히어로즈전을 앞두고 만난 이범호 감독은 "이의리는 오늘 대기한다. 만약 오늘과 내일 등판하면 일요일은 쉬어야 할 것 같다. 이의리는 이기는 경기에 1이닝만 써야하지 않을까 생각한다. 물론 정말 위험한 상황이라면 1이닝 이상 던질 수도 있는데, 확실한 건 이의리가 뒤를 든든히 지켜주니 다른 불펜 투수들도 훨썬 더 편한 마음으로 던져줄 수 있는 것 같다"고 밝혔다. 이의리는 18일 한화전에서 딱 한 차례 1⅓이닝을 소화했다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 승리가 확정되자 김도영과 하이파이브를 나누고 있는 KIA 이의리. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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초보 마무리, 그리고 팔꿈치 수술 후 지난해 돌아온 선수. 3연투는 원천 차단일까. 이 감독은 "아직까지 3연투를 할 상황은 아닌 것 같다"고 하면서도 "분명 3연투를 해야할 상황이 오긴 할 거다. 하지만 웬만하면 안시키려 생각하고 있다. 본인은 지금 완벽하다고 하지만 수술 하고 돌아온지 얼마 되지 않았다. 몸상태와 그런 부분들을 다 체크해야 한다. 그런데 앞 두 경기를 만약 10개 미만씩 던졌다, 그런데 등판해야 한다 이러면 상태를 체크해 시즌 후반부 승부를 걸어봐야 할지는 그 때 가서 판단해야 할 것 같다"고 설명했다.

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이 감독은 아직은 어색한 마무리 이의리에 대해 "선발로만 던졌던 선수다. 매 시즌 100이닝 넘게 던졌다. 올해는 이닝으로는 그 때와 비교해 ⅓도 던지지 않은 상황이다. 때문에 체력이나 그런 문제는 없다고 생각한다. 다만 연투를 해본 경험은 없기 때문에 몸과 팔 상태를 체크해가며 준비시켜야 할 것 같다. 그러면 시즌 끝까지 잘 마칠 수 있지 않을까 싶다"고 전망했다.

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고척=김용 기자 awesome@sportschosun.com