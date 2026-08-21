"박정훈 나올줄 알았는데..." 김태형 감독도 놀랐다, '천적' 레이예스 앞 김선기를 왜?...4연승 롯데의 행운?

2일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회초 1사 1,2루 롯데 레이예스가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.02/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]레이예스 앞에 왜 하필 김선기였을까. 의문이 커지고 있다.

롯데 자이언츠 김태형 감독이 20일 사직 키움전 최대 승부처에서 상대 투수 교체와 결과에 대한 질문을 받고 조심스럽게 견해를 밝혔다.

1-1 동점이던 6회말 무사 1,2루 빅터 레이예스 타석 때 10타수8안타로 약한 김선기가 등판했고, 싹쓸이 2루타가 터지며 롯데 쪽으로 추가 기울었다. 7대1로 승리하며 4연승을 달린 롯데로선 행운, 키움으로선 아쉬운 장면이었다.

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11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

1-1 맞선 6회말, '천적' 레이예스 앞 등장한 김선기

문제의 상황은 20일 사직 키움전 1-1로 팽팽히 맞선 6회말 무사 1, 2루 위기에서 발생했다. 키움 벤치는 호투하던 선발 박준현이 선두 두 타자 연속 볼넷을 내주자 김선기를 마운드에 올렸다.

문제는 타석에 김선기 최대 천적인 롯데 간판타자 레이예스가 기다리고 있었다는 점.

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레이예스에게 김선기는 '보약'이나 다름없는 상대였다. 레이예스는 이날 전까지 김선기를 상대로 통산 10타수 8안타(올 시즌 4타수 3안타)를 기록하며 압도적인 천적 관계를 구축하고 있었다.

승부는 반전 없이 흘러갔다.

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레이예스는 김선기의 높은 직구를 그대로 당겨 우중간을 가르는 2루타를 터뜨렸고, 주자 2명을 모두 홈으로 불러들였다. 이 한 방을 신호탄으로 롯데는 6회말에만 대거 5득점을 올리며 빅이닝을 만들었고, 결국 7대1 대승으로 4연승을 달렸다. 레이예스의 김선기 상대 통산 성적은 11타수 9안타(5타점)가 됐다.

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24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움 김선기가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

"좌완 박정훈 나올 줄 알았는데… 야구는 결과론"

경기 전 레이예스 타석을 앞두고 김선기가 올라왔을 때 심정을 묻자 김태형 감독은 다소 의아한 표정을 지었다.

21일 잠실 두산전에 앞서 김 감독은 "이런 말은 조심스럽지만, 사실 내가 예상했던 투수가 나오지 않았다"고 의아해 했다. 김 감독은 "좌완 박정훈을 쓸 줄 알았다. 당연히 다른 투수가 나올 줄 알았는데 김선기가 올라오더라. 물론 상대 벤치에서도 어쩔 수 없는 사정이나 내부 상황이 있었겠지만, 야구가 결과론 아니겠나"라고 조심스레 말했다.

의외성이 지배하는 야구에는 정답이 없다. 다만, 축적된 수치적 확률은 무시할 수는 없다. 피할 수 있으면 피하는 게 상책. 자신감 충만한 '천적' 앞 등판은 다소 무모해 보였다.

김태형 감독 말대로 김선기 등판에는 피치 못할 이유가 있었을 것이다. 그 선택에 대한 결과론적 평가에 앞서 칭찬해야 할 점은 중요한 기회를 놓치지 않고 싹쓸이 적시타로 연결한 레이예스의 결정력이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com