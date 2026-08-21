정우주X김서현 바라보는 김경문 감독의 진심 "시원하게 잘 던지길 바랐는데…" [대전브리핑]

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회 마운드 올라 무실점 투구를 마친 한화 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 동료들 앞에서 1군 복귀 인사를 하고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] "시원하게 잘 던지길 바랐는데…"

연패에 빠진 한화 이글스를 구원해주긴 역부족이었을까. 돌아온 두 영건의 부진이 김경문 한화 감독의 마음을 무겁게 했다.

모처럼 1군에 복귀했지만, 결과가 썩 좋지 않다. 정우주는 20일 대전 KIA 타이거즈전에 등판했지만, ⅔이닝 동안 2안타 1볼넷 3실점하며 부진했다. 블론세이브와 패전을 한꺼번에 안았다. 뒤이어 등판한 김서현도 ⅔이닝 1실점에 그쳤다.

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21일 대전 한화생명이글스파크에서 만난 김경문 감독은 "둘다 시원하게 잘 던졌으면 하는 바람이 있었는데, (정)우주는 부담이 컸던 모양이다. (김)서현이는 점수는 줬지만 괜찮았다고 봤다. 오늘도 상황이 되면 언제든지 낼 수 있을 것 같다"고 설명했다.

이어 김서현에 대해 "제구가 막 흔들리는 공이 없이 스트라이크존에 들어가더라. 어느 투수다 던지다보면 실점이야 할 수 있는 거고, 그걸 떠나서 1군에서의 투구 모습이 나쁘지 않았다고 본다"고 덧붙였다.

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전날 황영묵과 한지윤, 김태연의 홈런에 대해서는 "컨디션 좋고 잘 치면 선발 나가는 것"이라며 "이도윤은 올시즌 내내 잘해줬는데, 요즘 조금 지친 것 같다"고 했다. 이어 "홈런 3개를 쳤는데 마무리가 아쉬웠다. 남은 시즌 그 부분을 탄탄하게 잘 끝낼 수 있는 힘을 보여줘야한다"고 강조했다.

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18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

정우주와 김서현은 문동주와 더불어 한화의 '광속구 3인방'으로 이름을 떨쳤다. 각각 선발(문동주)와 필승조(정우주), 마무리(김서현)로 역할까지 나뉘어 좋은 활약을 펼쳤다.

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하지만 올시즌을 앞두고 문동주가 어깨 부상으로 이탈했고, 정우주와 김서현은 풀타임 2년차 징크스에 시달리고 있다. 정우주는 올시즌 1승3패 평균자책점 6.87, 김서현은 1승2패1세이브 평균자책점 12.46을 기록중이다.

김경문 감독은 앞서 등 통증으로 결장했던 마무리 박상원에 대해서는 "괜찮다고 들었다. 오늘 나갈 것"이라고 했따.

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대전=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com