류현진 꺾었던 그 시절 같았다! 디그롬, 6이닝 10K 무실점...38세에 던진 2000탈삼진과 160.6㎞

제이콥 디그롬이 21일(한국시각) 워싱턴전에서 1회초 탈삼진 2개를 추가해 통산 2000탈삼진을 달성한 뒤 기립 박수를 보내는 홈 팬들을 향해 모자를 벗어 답례하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]텍사스 레인저스 베테랑 에이스 제이콥 디그롬이 개인통산 2000탈삼진 고지를 돌파했다.

디그롬은 21일(한국시각) 글로브라이프필드에서 열린 워싱턴 내셔널스전에 선발등판해 6이닝 동안 1안타 1볼넷 무실점의 호투를 펼치며 2대0 승리를 이끌었다. 시즌 24경기에서 126⅔이닝을 던져 9승8패, 평균자책점 3.77, 157탈삼진을 마크했다.

특히 디그롬은 1회초 1-2번타자 데일런 라일과 아비멜릭 오티스를 연속 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 통산 2000탈삼진을 달성했다. 그는 오티스를 삼진처리한 뒤 기립박수를 보내주는 2만1179명의 홈 팬들에 모자를 벗어 답례했다.

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디그롬은 2회초 1사후 브래디 하우스에 이날 유일한 피안타인 우전안타를 맞았다. 5회에도 하우스에 이날 두 번째 출루인 볼넷을 허용했다. 나머지 타자들을 상대로는 '셧아웃 피칭'이었다.

제이콥 디그롬이 통산 2000탈삼진을 달성한 뒤 환호와 박수를 보내준 홈 팬들에 모자를 벗어 답례하고 있다. 사진=MLB X 계정

통산 2000탈삼진은 메이저리그 역대 94번째 기록이다. 현역 중에서는 저스틴 벌랜더(3554개), 맥스 슈어저(3521개), 크리스 세일(2739개), 게릿 콜(2351개), 케빈 가우스먼(2097개), 다르빗슈 유(2075개), 소니 그레이(2042개), 애런 놀라(2022개)에 이어 9번째다.

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주목할 점은 달성 속도다. 통산 2000탈삼진에 도달하기까지 디그롬은 272경기, 1661이닝이 걸렸다. 경기 기준으로는 랜디 존슨(262경기), 이닝 기준으로는 세일(1626이닝)에 이어 각각 두 번째로 빨랐다.

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하지만 나이로 따지면 한참 늦었다. 2000탈삼진 달성 시점의 나이를 기준으로 버트 블라이레븐(28세 97일), 샘 맥도웰(28세 228일), 월터 존슨(28세 234일), 펠릭스 에르난데스(29세 32일), 클레이튼 커쇼(29세 75일)가 최연소 1~5위다. 1988년 6월 생으로 38세인 디그롬은 명함도 내밀기 어렵다.

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디그롬은 2021~2024년까지 매년 한 두 차례씩 부상자 명단(IL) 신세를 지는 바람에 탈삼진 뿐만 아니라 모든 부문의 수치들이 속도를 잃었다. 그럼에도 부활에 성공해 2000탈삼진에 도달했다.

이에 대해 스킵 슈마커 텍사스 감독은 "지금 그 나이(30대 후반)에 여전히 엘리트 수준을 유지하는 투수는 크리스 세일과 디그롬 두 명 뿐"이라며 "디그롬이 오랫동안 최고 수준의 활약을 해왔다는 의미인데, 오늘 경기는 전성기의 디그롬 같았다. 디그롬을 상대 투수로 만났을 때의 모습이었다. 정확히 그 모습이었다. 압도적이었다"고 칭찬했다.

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디그롬의 전성기는 뉴욕 메츠에서 2년 연속 사이영상을 받은 2018~2019년이다. 2019년 사이영상 투표에서는 양 리그 통합 평균자책점 1위였던 LA 다저스 류현진을 압도적으로 꺾었다.

제이콥 디그롬. AP연합뉴스

이날도 직구 스피드가 돋보였다. 42개를 던진 포심 패스트볼 구속은 최고 99.8마일(160.6㎞), 평균 97.8마일을 찍었다. 시즌 평균(97.3마일)보다 0.5마일이 빨랐다.

디그롬은 두 차례 토미존 서저리(TJS)를 받은 투수다. 뉴욕 메츠 산하 루키 레벨 시절인 2010년 10월과 텍사스 이적 첫 해인 2023년 6월에 TJS를 각각 받았다. 첫 TJS를 받은 투수의 재기 확률은 85~95%로 알려져 있다. 두 차례 받은 투수의 재기 비율은 50~60%다. 수술 후 10경기 이상 등판한 경우를 따진 수치다.

그런데 디그롬은 두 번째 TJS를 받고 복귀한 2024년 직구 평균 구속이 97.3마일로 수술 직전인 2023년 시즌 초의 98.7마일보다 1.4마일이 느려졌다. 그러나 2025년 97.5마일로 회복했고, 올시즌에는 97.3마일로 비슷한 수준을 유지 중이다. 여전히 100마일을 웃도는 강속구를 던진다. 올시즌 디그롬이 던진 100마일 이상의 공은 7개다. 38세 투수로 믿기지 않는다. 벌랜더가 100마일짜리 공을 던진 건 30세였던 2013년이 마지막이었다.

제이콥 디그롬의 2000탈삼진을 알리고 있는 글로브라이프필드 전광판. AFP연합뉴스

디그롬은 경기 후 "매우 근사한 기록이다. 전에도 분명 얘기했지만, 개인 기록은 근사하지만, 목표는 팀 승리다. 오늘 가장 중요한 건 마운드에 올라 이기는데 도움을 줬다는 사실"이라며 "난 그라운드에 나가면 필드에 모든 걸 쏟아부으려 한다. 야구를 하는 나의 한결같은 방식이다. 마운드에 올라 100% 힘을 썼다면 그 결과가 뭐라도 만족할 수 있다. 오늘 이룬 기록도 자랑스럽지만 팀 승리를 위해 노력해야 한다"고 소감을 나타냈다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com