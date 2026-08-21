'박시원 3이닝 강판 → 12점차 대패 → 4위 추락'에도 LG는 흔들림 없다 "멀리 보고 키우는 선수" [대전포커스]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 박시원. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] "장기적으로 키우는 선수다. 체계적으로 잘 키워보겠다."

염경엽 LG 트윈스 감독이 5선발 박시원에 대한 흔들림 없는 신뢰를 드러냈다.

LG는 21일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 주말시리즈 1차전을 치른다.

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LG는 선두 KT 위즈와의 주중 3연전에서 2승1패 시리즈 위닝을 거뒀다. 하지만 전날 4대16으로 대패했다.

전날 선발투수는 2년차 신예 박시원. 박시원은 1회초 선두타자 최원준에게 볼넷을 허용했고, 이어진 1사 1,2루에서 샘 힐리어드에게 1타점 적시타를 내줬다. 하지만 허경민-류현진을 잇따라 삼진으로 돌려세우며 추가 실점 위기를 탈출했다.

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2회초 이정범 한승택 권동진을 3자범퇴로 끝낸 박시원은 3회 2사 후 안현민-힐리어드에게 연속 볼넷을 내주며 위기를 자초했다. 그래도 허경민을 3루 땅볼로 잡아내며 실점없이 3회를 마쳤다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

하지만 4회 들어 류현인에게 안타, 이정범에게 볼넷을 허용하며 무사 1,2루가 되자 LG 벤치도 더이상 참지 못했다. 박시원 대신 베테랑 이우찬을 올렸다. 이우찬이 한승택 김상수를 삼진, 최원준을 땅볼 처리하며 위기를 탈출했다.

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오히려 4회말 문보경 오지환의 홈런이 터지며 3득점, 3-1 뒤집기에 성공한 LG는 경기 후반부 아시아쿼터 존 케네디를 시작으로 우강훈 이정용 백승현 조원태가 줄줄이 난타당하며 역전패했다. KT가 7회초 6점, 8회초 7점, 9회초 2점을 잇따라 득점했다.

최근 KIA 타이거즈가 5연승을 질주하면서 급기야 4위로 내려앉는 처지가 됐다. KT-삼성 라이온즈-LG의 빅3 체제가 깨진 건 시즌초인 5월 9일 SSG 랜더스가 4위로 내려앉은 이래 103일만에 처음이다.

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15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 박시원. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

염경엽 LG 감독은 그래도 5선발 한자리는 박시원에게 신뢰를 주겠다는 입장을 밝혔다. 2년전 손주영, 지난해 송승기를 어엿한 선발투수로 키워냈던 것처럼 젊은 투수 하나는 5선발 자리에 기회를 주고자 하는게 사령탑의 속내다.

염경엽 감독은 "작년부터 멀리 보고 체계적으로, 시스템대로 잘 키워온 투수다. 이제 1군 선발투수로 나설 정도가 됐고, 앞으로도 꾸준히 선발로 쓰면서 성장시킬 것"이라고 강조했다.

대전=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com