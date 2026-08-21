한화 짐머맨 아닌 봄버맨? LG 7득점 불방망이 → 1아웃 잡고 교체…1회도 못버텼다 [대전리포트]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 송찬의가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회말 1사 LG 박해민이 안타를 날린 뒤 3루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] 홈팬들 속터지는 불꽃놀이가 펼쳐졌다. 한화 이글스 짐머맨이 1회를 채 채우지 못하고 교체됐다.

21일 대전 한화생명볼파크. LG 트윈스와 한화의 주말시리즈 1차전이 열렸다.

전날 KT 위즈전 패배로 103일만에 4위로 추락한 LG, 6연패를 겪으며 점점 가을야구와 멀어지는 한화. 양팀 모두 간절한 경기였다.

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LG는 송승기, 한화는 짐머맨이 선발로 나섰다. 경기전 어린 한화팬의 라인업 낭독과 시구, 시타 때만 해도 화기애애했던 분위기는 단 1이닝만에 차갑게 얼어붙었다. 3루측 한켠의 원정팬들만 뜨겁게 달아올랐다.

한화는 김태연(우익수) 문현빈(중견수) 한지윤(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루) 채은성(1루) 허인서(포수) 황영묵(2루) 심우준(유격수) 라인업으로 임했다.

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LG는 신민재(2루) 박해민(중견수) 오스틴(지명타자) 문정빈(1루) 송찬의(좌익수) 문보경(3루) 구본혁(유격수) 이주헌(포수) 홍창기(우익수)로 맞섰다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회말 1사 1루 LG 문보경이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

LG는 1회초 시작과 함께 한화 마운드 초토화에 나섰다.

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선두타자 신민재가 8구 풀카운트 승부 끝에 볼넷으로 출루했다. 이어 박해민의 기습번트 안타가 성공하면서 한화의 스텝은 꼬이기 시작했다.

오스틴의 볼넷으로 무사 만루. 문정빈이 삼진으로 물러났지만, 송찬의가 좌중간 2타점 적시타를 쳤다. 이는 시작에 불과했다.

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이어 문보경-구본혁의 1타점 적시타, 이주헌의 좌익수 쪽 2타점 2루타, 홍창기의 적시타가 이어졌다. 말 그대로 순식간에 벌어진 일이다.

한화 벤치는 더이상 참지 못했다. 짐머맨은 아웃카운트 하나 잡고 6안타 1볼넷 7실점 상태에서 교체됐다. 두번째 투수 권민규가 신민재를 2구만에 병살처리하며 길었던 1회초가 끝났다.

반면 한화는 1회말 공격에서 허무하게 3자범퇴, 반격에 실패했다. 2회초 현재 LG가 7-0으로 리드중이다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 홍창기가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

대전=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com