MVP, 20승보다 훨씬 더 값지다...'13시즌 연속 100이닝' 양현종, 살아있는 전설이 되다 [고척 현장]

21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 양현종. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

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[고척=스포츠조선 김용 기자] 살아있는 전설 반열에 오른 양현종.

KIA 타이거즈 '대투수' 양현종이 13시즌 연속 100이닝 기록을 달성했다. 어떻게 보면 MVP, 20승 등 화려한 기록들보다 더 값진 기록일지 모른다. 오랜 기간 부상 없이, 변함 없이 선발투수로서 자리를 지켰다는 의미이기 때문이다. 몸 관리에 철저했고, 기량 유지도 했다는 훈장이다.

양현종은 21일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈전에 선발로 등판, 5회 선두타자 김건희를 처리하며 첫 번째 아웃 카운트를 잡았다. 이날 경기 전까지 95⅔이닝을 소화중이었던 양현종이기에 4⅓이닝을 채우면 100이닝이었다.

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21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 1회를 무실점으로 마친 KIA 선발 양현종. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

양현종은 데뷔 3년차인 2009년 본격적으로 선발 로테이션에 진입해 12승을 거두며 148⅔이닝을 소화했다. 이후 2012 시즌 41이닝 투구에 머무르며 아쉽게 연속 기록 중단.

하지만 남은 시간은 많았다. 양현종은 2013시즌부터 다시 100이닝 기록을 채우기 시작해 2021년 미국 메이저리그에 진출한 시즌을 제외하고는 매 시즌 100이닝 이상을 소화했다. 2015시즌부터 2019시즌까지는 5시즌 연속 180이닝 이상을 던지며 리그 최강의 '이닝이터'로 인정 받았다. 2016 시즌에는 처음으로 200이닝을 돌파하기도 했다.

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100이닝을 채운 양현종은 연속 100이닝 투구 기록을 13시즌을 늘렸다. 역대 KBO리그에서 이 기록을 세운 선수는 '전설' 송진우가 유일하다. 이변이 없는 한 내년에도 KIA 선발진을 이끌 양현종이기에 기록 경신은 시간 문제로 보인다.

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고척=김용 기자 awesome@sportschosun.com