'1회도 못채웠네' 6억 외인이 망친 경기, 3200만원 권민규가 책임졌다. 눈물겨운 84구 투혼…6연패 한화 '눈사태' 막았다 [대전피플]

권민규. 사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] 7억짜리 외국인 투수는 경기 시작과 함께 난타당했다. 그 공백을 3200만원짜리 신예 투수가 억지로 메웠다. 더 큰 피해를 막은 투혼이었다.

21일 한화생명 볼파크. 한화 이글스와 LG 트윈스의 시즌 12차전 경기.

6연패 중인 한화의 분위기는 무겁게 가라앉아있었다. 하지만 LG 역시 전날 KT 위즈전 패배로 103일만에 빅3에서 밀려난 상황. 취재진과 만난 염경엽 LG 감독이 연신 한숨만 내쉴 만큼 답답한 상황이긴 마찬가지였다.

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하지만 이날 비극의 주인공은 한화와 대전 야구팬들이었다. 한화 선발 브루스 짐머맨은 첫 타자 신민재에게 볼넷, 두번째 타자 박해민에게 기습번트 안타를 허용하며 경기 시작부터 흔들리기 시작했다.

3경기 연속 부진을 보인 짐머맨. 사진제공=한화 이글스

짐머맨은 전임자인 윌켈 에르난데스와 달리 강속구를 가진 투수가 아니다. 투심과 슬라이더, 체인지업 등 변화구가 주무기다.

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노련한 수싸움과 날카로운 선구안을 갖춘 LG 타선과는 어쩌면 극상성이라고 볼 수 있다, LG 타자들은 말그대로 짐머맨이 정신을 차릴 수 없게 난타하기 시작했다.

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오스틴의 볼넷으로 무사 만루가 됐다. 4번타자 문정빈을 삼진으로 잡아냈지만, 송찬의에게 좌중간 2타점 적시타를 허용했다.

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문보경에게 적시타, 구본혁에게 적시타, 이주헌에게 좌측 담장을 때리는 2타점 2루타, 홍창기에게 적시타까지, 한화 벤치가 투수교체를 위해 마운드에 올랐을 때 이미 1회초 스코어보드에는 '7'이 새겨진 뒤였다.

시즌 도중 대체 외국인 선수로 합류했다곤 하지만, 짐머맨의 연봉은 무려 44만 달러(한화 약 6억 1000만원). 하지만 짐머맨은 아웃카운트 단 1개만 잡은 채 6안타 2볼넷 7실점을 기록한 뒤 마운드를 내려갔다.

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19일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

그 빈자리를 메운 선수가 바로 권민규였다. 2025년 신인드래프트 2라운드(전체 12번)에 한화 유니폼을 입은, 세광고 출신 프로 2년차 어린 투수. 권민규의 연봉은 3200만원에 불과하다.

김경문 한화 감독이 간혹 차세대 선발투수나 대체 선발 검토 대상으로 언급한 적은 있지만, 2시즌 동안 선발로 등판한 적은 한번도 없었다. 1군 기준 가장 긴 이닝 소화가 3⅓이닝(4월 29일 SSG 랜더스전, 투구수 41개)였다.

이날은 상황이 달랐다. 선발투수가 1회를 채 채우지 못하고 무너진 이상, 자칫하면 한화 마운드가 도미노처럼 붕괴할 수 있는 위기였다.

다음 투수가 최대한 많은 이닝을 책임지며 불펜의 부담을 덜어줘야했다. 가뜩이나 연패중인 팀이기에 불펜 관리가 더 필요했고, 권민규의 역할이 더 중요했다.

그리고 권민규는 그 역할을 완벽하게 해냈다. 5회 2사까지 4⅓이닝을 버텼다. 투구수는 무려 84개.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 권민규가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

6안타 1볼넷 3실점이란 숫자는 크게 중요하지 않았다. 사실상 7점차 뒤진 상황에서 선발등판한 것이나 다름없는데, 어쩌면 무의미하게 느껴질 수 있는 그 등판에서 팀을 위해 이처럼 희생한 것.

5회초가 되자 결국 힘이 떨어진 기색이 역력했다. LG 구본혁을 뜬공, 이주헌을 삼진으로 잡아냈지만, 이후 홍창기에게 2루타, 신민재에게 1타점 적시타를 허용했다.

2-10으로 뒤진 상황, 이윽고 한화 벤치가 움직였다. 권민규 대신 이형범을 올렸다. 김경문 감독은 고생한 애제자에게 아낌없는 박수를 보냈다.

대전=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com