"나는 한국에 남고싶었다" 재계약 실패 섭섭했나? '와투와' 우승 주역이 밝힌 속내

대만 타이강 호크스에 합류한 윌머 폰트. 사진=타이강 호크스 공식 SNS 계정

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[스포츠조선 나유리 기자]2022년 SSG 랜더스의 '와이어 투 와이어' 우승을 함께 했던 윌머 폰트가 재계약 불발 비하인드를 밝혔다. 그는 "한국에서 계속 뛰고 싶었다"는 속내를 드러냈다.

KBO리그팬들에게도 친숙한 베네수엘라 출신 우완 투수 폰트가 자신의 새로운 팀인 대만프로야구(CPBL) 타이강 호크스에 합류했다.

지난 8일 대만 매체의 보도에 따라 타이강이 폰트를 영입했다는 소식이 알려졌다. 당시 타이강 구단은 "아시아 리그 경험이 있는 투수를 영입한 것은 사실"이라면서도 그 선수가 폰트라는 것은 확답을 하지 않았었다.

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그러나 타이강이 지난 21일 폰트 영입을 공식적으로 발표했고 "이미 팀에 합류했다"는 사실을 알렸다. 절차상의 지연으로 최초 보도 당시에는 인정을 하지 않았지만, 그사이 폰트는 모든 절차를 끝낸 후 대만에 입성한 상태다.

폰트는 'TSNA'와의 인터뷰에서 "나의 마지막 경기는 2주전이었다. 현재 몸 상태는 좋고, 불펜 피칭을 소화한 후 2군에서 한번 더 워밍엄 경기를 치른 후 CPBL 1군 경기에 합류할 준비가 될 것으로 보인다"고 현재 컨디션을 설명했다.

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폰트는 지난 2021~2022시즌 SSG 랜더스 소속으로 활약했었다. 팀의 '에이스' 투수로 강한 구위를 선보였고, 2021시즌 8승5패에 그쳤지만 재계약에 성공했다. 그리고 2022시즌 13승6패 평균자책점 2.69의 성적을 거두면서 팀의 '와이어 투 와이어' 우승을 이끌었다.

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지금도 구위로는 손에 꼽힐만큼 강한 공을 뿌리는 투수였지만, 2023시즌을 앞두고 SSG와 결별했고 이후 미국으로 건너가 마이너 계약을 체결했다. 그러나 어깨 부상에 발목이 잡혔다. 오른쪽 어깨 수술 후 회복을 위해 거의 2년간 공을 던지지 못했고, 불굴의 의지로 2025년 마운드에 복귀해 멕시코리그에서 맹활약 중이었다.

2022년 한국시리즈 당시 윌머 폰트. 스포츠조선DB

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폰트는 올 시즌 멕시코리그 사라페로스 데 살티요에서 뛰다가 타이강의 제안을 받고 다시 아시아리그 도전에 나섰다.

폰트는 'TSNA'와의 인터뷰에서 자신의 '인생 경기'로 2022년 SSG에서 기록했던 '9이닝 퍼펙트 피칭'을 꼽았다. 2022년 4월 2일 정규 시즌 개막전 선발로 등판했던 폰트는 NC 다이노스를 상대로 9회까지 27개의 아웃카운트를 완벽하게 잡아냈다. 그대로 이겼다면 KBO 사상 최초의 '퍼펙트게임'으로 기록될 수 있었으나 그러지 못했다.

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SSG 타선이 9회까지 단 1점도 뽑지 못하면서 0-0 상태로 연장에 접어들었고, 폰트는 한계 투구수에 도달해 마운드를 내려왔다. SSG 타자들이 10회초 4점을 뽑으면서 폰트에게 승리 투수 요건을 안겨줬고, 10회말 SSG는 김택형이 등판해 1이닝 무실점으로 승리를 지켰다. '퍼펙트 게임'으로 기록되지는 못했지만, 폰트의 9이닝 무피안타 무4사구 9탈삼진 무실점 경기는 역대 가장 아쉬운 '퍼펙트 게임' 무산 기록으로 남아있다.

폰트는 그때를 회상하며 "퍼펙트 9이닝이었지만, 퍼펙트 게임은 아니었다. 내 커리어에서 가장 잘 던진 경기였다. 상대 투수들도 정말 잘 던져서 더욱 인상 깊었다"고 설명했다.

폰트는 2022시즌이 끝난 후 한국에서 계속 뛰고싶었다는 속내를 밝혔다. 그는 "나는 메이저리그에 도전하고 싶었던 것이 아니다. SSG 구단이 내 어깨 부상을 우려해 재계약을 제안하지 않았다. 구단은 내게 재계약을 제안하지 않았지만 이후 보류 선수 명단에 포함시켰다"며 한국에서 계속 뛸 수 없었던 배경에 대해 추가 설명을 했다.

개인적으로는 아쉬울 수 있지만, 이후 폰트는 실제로 어깨 상태가 안좋아졌고 거의 선수 생명이 끝날 위기에까지 몰려있었기 때문에 SSG의 선택은 충분히 납득이 되는 상황이었다. 다만 선수 입장에서는 KBO리그에서 계속 뛰고싶은 환경이 만들어지지 않은 것에 대한 서운함이 남아있는 것으로 보인다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com