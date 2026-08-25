이정후의 발이 얼마나 빠르길래? 또 홈에서 참사, 3루코치의 판단 미스에 '착각'이 더해진 무리수

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 25일(한국시각) 오라클파크에서 열린 신시내티 레즈전에서 1회말 중전안타를 치고 나간 뒤 터너 힐의 우월 2루타 때 2,3루를 돌아 홈을 파고들다 포수 호세 트레비노에 태그아웃되고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 또 홈에서 '횡사'했다.

이정후는 25일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 신시내티 레즈와의 홈경기에 3번 지명타자로 출전, 4타수 1안타 1타점을 올리며 5대0 승리에 기여했다.

이정후는 1회말 무사 1,3루서 중전안타를 터뜨려 3루주자 드류 길버트를 홈으로 불러들여 선취점을 이끌었다. 이정후의 이 안타가 결승타가 된 것이다.

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상대팀 에이스인 우완 체이스 번스의 2구째 89.7마일 슬라이더가 낮은 스트라이크존으로 들어오자 정확하게 맞혀 중견수 앞 적시타로 연결했다. 발사각 12도, 타구속도 93.8마일의 빨랫줄 타구였다.

문제의 횡사는 다음 순간 나왔다. 좌타자 터너 힐이 번스의 초구 한복판 직구를 끌어당겨 오라클파크 오른쪽 벽돌 펜스 중단을 때리는 대형 2루타를 날렸다. 3루주자 라파엘 데버스가 여유있게 홈을 밟았고, 1루주자 이정후도 홈으로 쇄도했다.

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그러나 태그아웃됐다. 개리 페티스 3루코치가 오른팔을 연신 돌리며 이정후의 질주를 재촉하는 장면이 화면에 나왔다.

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이정후가 1회말 무사 1,3루서 중전적시타를 터뜨리고 있다. Imagn Images연합뉴스

상대 우익수 JJ 브래들리가 펜스를 맞고 두 차례 바운드된 공을 잡아 재빨리 2루수 맷 맥클린에게 송구했고, 맥클린이 포수 호세 트레비노에 던진 송구 역시 정확했다. 이정후가 슬라이딩을 하기도 전에 공은 트레비노의 미트 안에 들어갔다.

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현지 중계진은 "레즈에 관해 한 가지를 말씀드리면 어깨가 좋은 야수들이 많다. 외야는 물론 가운데 내야도 그렇다. 이정후의 타구가 (우익수)JJ 브래들리 머리 위로 날아갔다. 그는 대단히 뛰어난 어깨를 갖고 있다. (펜스를 맞고 나온)공을 잡아 (포수)트레비노까지 정확하게 스트라이크로 연결됐다"며 "이정후가 세이프될 가능성은 없었다. 지금 (느린 화면을)보면 완벽하고도 멋진 릴레이였다. 블리데이부터 시작됐다. 페티스 3루코치가 (팔을 돌리며)레즈 선수들의 릴레이를 압박했고 레즈 선수들이 그걸 해냈다"고 해설했다.

이정후야 페티스 코치의 시그널대로 달렸을 뿐, 잘못이 없다.

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이정후가 1회말 터너 힐의 우월 2루타 때 1루에서 홈까지 파고들다 아웃되고 있다. Imagn Images연합뉴스

이정후가 3루코치의 지시를 따르다 홈에서 아웃된 건 이번이 처음이 아니다.

지난 4월 22일 LA 다저스와의 홈경기에서도 3루코치의 홈 질주 사인을 보고 들어오다 태그아웃당한 적이 있다.

6회말 2사후 우전안타로 나간 이정후는 엘리엇 라모스의 중전안타 때 2루를 돌아 3루에 안착하더니 방향을 홈으로 틀어 전력질주했다. 라모스의 타구를 잡은 다저스 중견수 알렉스 콜이 천천히 내야로 던지는 여유를 부리자 당시 헥터 보그 3루코치가 팔을 돌린 것이다. 그러나 이정후는 2루수 알렉스 프리랜드의 정확한 송구를 받은 포수 돌튼 러싱에 태그아웃됐다. 아웃 직후 이정후의 일그러진 표정이 중계 화면에 잡히기도 했다.

앞서 4월 19일 워싱턴 내셔널스와의 원정경기에서도 이정후는 2회초 우전안타로 출루한 뒤 라모스의 좌월 2루타 때 3루를 돌아 홈까지 파고들다 태그아웃됐다. 당시에도 보그 코치가 신호를 보낸 것이었다.

개리 페티스 샌프란시스코 자이언츠 3루코치. Imagn Images연합뉴스

왜 이런 일이 자주 발생할까. 3루코치의 판단 미스 아니면 이정후의 스피드에 대한 착각일 수 있다.

스탯캐스트에 따르면 이정후의 전력 질주시 스피드는 초속 27.4피트(8.35m)로 조사 대상 537명 중 270위로 중간 수준이다. 또한 홈에서 타격을 한 뒤 전력질주해 1루까지 걸리는 평균 시간은 4,3초로 481명 중 100위.

루와 루 사이의 거리 90피트(27.43m)의 평균 주파 시간은 4.04초로 512명 중 302위로 중간 이하에 속한다. 종합하면 이정후의 베이스러닝 빠르기는 중간 정도라고 보면 된다. 대단히 빠르다는 건 착각이다.

이정후가 홈으로 쇄도하다 아웃된 적이 한 두 번이 아닌 이유가 3루코치들이 그 발을 무작정 믿고 돌린 때문은 아닌지 모르겠다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com