'이정후와 함께 태극마크' 국대 한솥밥 위트컴, SF 첫 경기서 선발 출전...락커도 이정후 옆자리 '시너지 기대UP'

[SC이슈] "WBC 태극마크 인연, SF서 다시 뭉쳤다" 한국계 거포 위트컴 콜업… '캡틴' 이정후와 나란히 선발 출격

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[스포츠조선 고재완 기자] 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 대한민국 야구 대표팀의 '태극마크'를 달고 함께 뛰었던 한국계 내야수 셰이 위트컴이 샌프란시스코 자이언츠의 부름을 받았다. 대표팀을 이끌었던 '캡틴' 이정후와 불과 몇 달 만에 빅리그 오라클 파크에서 다시 뭉쳐 나란히 선발 라인업에 이름을 올렸다.

샌프란시스코 구단은 25일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열리는 신시내티 레즈와의 홈경기를 앞두고 10명의 선수가 오가는 대규모 로스터 이동을 단행하며 트리플A 새크라멘토 리버캣츠에서 뛰던 위트컴을 빅리그로 콜업했다.

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구단 측 역시 두 선수의 특별한 인연을 배려한 것으로 알려졌다. 샌프란시스코 구단은 위트컴의 클럽하우스 라커를 이정후의 바로 옆자리로 배정했고, 두 선수는 경기 전 훈련 시간부터 환한 미소로 인사를 나누며 이야기꽃을 피웠다.

한국인 어머니(유니 위트컴)를 둔 위트컴은 지난 3월 2026 WBC에 한국 대표팀으로 참가해 조별리그 첫 경기 체코전에서 연타석 홈런 포함 4타수 2안타 3타점 원맨쇼를 펼치며 한국의 11대4 대승을 이끈 바 있다. 당시 대표팀의 중심 타자이자 리더로 팀을 이끌었던 이정후와 위트컴이 이제는 샌프란시스코 유니폼을 입고 메이저리그 무대에서 호흡을 맞추게 됐다.

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재회와 동시에 두 선수는 곧바로 선발 출격했다. 이날 샌프란시스코 선발 라인업에서 이정후는 3번 지명타자(DH), 콜업된 위트컴은 7번 타자 겸 3루수로 출전했다.

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이날 이정후는 4타수 1안타 1타점을 기록해 시즌 타율은 전날보다 1리 떨어진 2할8푼8리(459타수 132안타)를 기록했다. 위트컴은 3타수 무안타에 그쳤다. 팀은 5대0으로 승리하면서 최근 4연패에서 벗어났다.

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이번 콜업은 샌프란시스코의 부상 악재 속에 이뤄진 전격적인 조치다. 주전 유격수 윌리 아다메스(왼 팔꿈치 염좌), 외야수 빅터 베리코토(오른 무릎 타박상), 우완 JT 브루베이커(갈비뼈)가 부상자 명단(IL)에 올랐고, 1루수 브라이스 엘드리지가 경조사 휴가를 떠나며 로스터에 큰 공백이 생겼다.

이에 샌프란시스코는 지난 14일 휴스턴에서 웨이버 클레임으로 영입했던 위트컴을 열흘 만에 1군으로 불러올렸다. 마이너리그 통산 2023년 35홈런(마이너 전체 공동 1위), 2024년 25홈런을 터뜨리며 파워를 입증했던 위트컴에게는 확실한 눈도장을 찍을 절호의 기회다.

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대한민국 대표팀에서 'WBC 전우'가 오라클 파크 타선에선 어떤 시너지를 불어넣을지 관심이 모아지고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com