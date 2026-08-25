이도류가 해답? PCA에 밀린 오타니, 결국 MVP 1위 내줬다…대반등 가능성은

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 이도류 재가동이 해답일까.

오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 내셔널리그 MVP 모의 투표 1위 자리에서 내려왔다. MLB닷컴은 25일(한국시각) MVP투표권을 가진 37명을 대상으로 진행한 모의 투표에서 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스)이 1위표 29장을 얻어 177포인트로 1위를 차지했다고 전했다. 오타니는 8명으로부터 1위표를 얻어 154포인트를 기록했다. 카일 슈와버(필라델피아 필리스), 제이콥 미저라우스키(밀워키 브루어스)가 뒤를 이었다.

투타 겸업으로 시즌을 시작한 오타니는 무릎 통증 여파로 지난 7월 4일 이후 지명 타자 역할에 집중하고 있다. 시즌 타율은 0.288(466타수 134안타) 30홈런 80타점, 출루율 0.389, 장타율 0.545, OPS(출루율+장타율) 0.934다. 크로우-암스트롱은 시즌 타율 0.278(504타수 140안타) 33홈런 83타점, 출루율 0.376, 장타율 0.554, OPS 0.930이다. 오타니가 최근 내셔널리그 OPS 선두 자리를 탈환했지만, 수비를 병행하며 컵스의 가을야구행에 큰 힘을 보태고 있는 크로우-암스트롱이 좀 더 높은 평가를 받는 눈치다.

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하지만 크로우-암스트롱이 이대로 내셔널리그 MVP 자리까지 치고 올라갈 지는 미지수다. 오타니가 투수 복귀를 눈앞에 두고 있기 때문이다. 최근 라이브 피칭을 마친 오타니는 내주부터 실전 등판이 예정돼 있다. 정규시즌 남은 기간 이닝과 투구 수를 끌어 올려 포스트시즌에서 완전체에 도달한다는 계획이다.

투수 오타니가 앞서 남긴 족적도 가볍지 않다. 전반기에만 8승(2패)을 거뒀고, 평균자책점도 1.79로 준수한 편이다. 규정 이닝을 채우기는 어려운 상황이지만, 두 자릿수 승수는 충분히 노려볼 만한 상황이다. 다시 이도류가 가동된다면 오타니를 향한 평가는 크게 올라갈 수밖에 없다. MLB닷컴도 '크로우-암스트롱의 1위는 짧게 끝날지도 모른다. 오타니는 여전히 타석에서 상위권의 기량을 보여주고 있고, 여전히 이도류 가능성이 있다는 걸 잊지 말아야 한다'고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com