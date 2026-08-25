'2용타' 다시 간다…히우라 복귀 초읽기→"오늘 1군에서 정상 훈련 소화했다" [고척 현장]

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 허리 통증으로 전력에서 이탈했던 키움 히어로즈 외국인 타자 케스턴 히우라가 이르면 26일, 늦어도 27일 1군 엔트리에 복귀할 것으로 보인다. 타격 훈련을 정상적으로 소화하고 있어 수비가 완전치 않더라도 지명타자로 라인업에 투입하겠다는 계획이다.
키움 설종진 감독은 25일 고척스카이돔에서 열리는 삼성 라이온즈와의 경기를 앞두고 가장 큰 관심사인 히우라의 복귀 시점에 대해 설명했다.
설 감독은 "히우라는 어제 퓨처스(2군)에 가서 배팅 훈련을 했고, 오늘도 1군에서 정상적으로 BP(배팅 프랙티스)를 소화했다"라며 "보고에 따르면 공을 치는 타격 과정에는 전혀 지장이 없는 상태"라고 설명했다.
이어 "다만 러닝 훈련 시 약간의 불편함이 남아있는 상황이라 내일(26일) 러닝 상태까지 최종적으로 체크할 예정"이라며 "빠르면 내일, 늦어도 모레(27일) 정도에는 1군 엔트리에 등록할 수 있을 것으로 보고 있다"라고 밝혔다.
설 감독은 "러닝이 정상적으로 된다면 수비 출전도 당연히 가능하다"라면서도 "만약 수비가 100% 되지 않더라도 타격감이 괜찮다면 지명타자로라도 기용할 생각이다"라고 강조했다.
히우라가 복귀할 경우, 키움은 4번 타자 맷 데이비슨과 함께 다시 '외국인 타자 듀오(2용타)' 체제를 가동하며 침체된 타선의 무게감을 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다.
한편, 외야 자원 임병욱의 복귀에는 다소 시간이 더 걸릴 전망이다. 설종진 감독은 임병욱의 상태에 대해 "완벽한 실전 복귀까지 열흘 정도는 더 시간이 있어야 할 것 같다"라며 신중한 입장을 전했다.
한편 키움은 이날 서건창(2루수)-김웅빈(3루수)-데이비슨(지명타자)-안치홍(1루수)-김건희(포수)-박찬혁(우익수)-권혁빈(유격수)-이형종(좌익수)-박주홍(중견수) 순으로 출전한다. 선발 투수는 라울 알칸타라다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com