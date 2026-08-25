'충격 대참사 이후' 왜 이범호는 자책했나…"의리 올리는 타이밍 내 미스, 진 경기는 잊자"[광주 현장]

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(이)의리 올리는 타이밍을 내가 미스한 것 같다."
이범호 KIA 타이거즈 감독이 25일 광주 롯데 자이언츠전에 앞서 참담했던 직전 경기를 되돌아봤다.
KIA는 지난 23일 고척 키움 히어로즈전에서 7-2로 앞서다 9회말에만 6실점해 7대8로 역전패했다. KIA는 물론, 끝내기 그랜드슬램을 친 키움 김재현도 상상하지 못한 결말이었다.
이 감독은 5점차인 만큼 마무리 이의리를 아끼고, 이태양을 마운드에 올리는 선택을 했다. 최근 이태양의 흐름이 좋아 필승조로 중용할 뜻을 밝힌 직후였다. 이대로 승리를 지키면 이태양은 앞으로 더 믿고 쓸 수 있는 카드가 되고, 최근 중요한 상황마다 등판했던 이의리는 아낄 수 있었다.
그런데 이태양이 선두타자 권혁빈에게 우전 안타를 맞았다. 대타 이형종은 중견수 뜬공. 1사 1루에서 서건창과 승부가 중요했는데, 결정구 포크볼이 우전 안타로 연결됐다. 추재현까지 우전 안타를 쳐 1사 만루가 됐다.
KIA는 만루 위기에 급히 이의리를 올렸다. 이의리는 키움 강타자 맷 데이비슨을 이겨내지 못하고 우전 2타점 적시타를 허용했다.
4-7로 쫓겼지만, 추가 실점은 막아야 했다. 이의리는 마무리 보직을 맡고 사실상 처음 맞이한 위기에 당황한 듯했다. 안치홍을 볼넷으로 내보내 또 1사 만루가 됐다.
이의리는 여동욱을 시속 157㎞ 강속구를 앞세워 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 2사 만루에서 김재현과 승부는 빠르게 끝낼 수 있을 듯했다. 김재현은 이날 경기 전까지 1군 6경기 출전에 불과한 1할 타자였다. 그런데 야구는 역시나 모르는 일이었다. 이의리는 공 7개를 전부 시속 155㎞를 웃도는 강속구로 윽박질렀는데, 김재현은 서서히 눈에 익었는지 좌월 끝내기 만루 홈런으로 연결했다.
이의리는 불펜 전환 후 처음 맛본 좌절에 고개를 푹 숙였다.
이 감독은 "이런 경기가 한두 번이 아니라서 충격을 받진 않았을 것이다. 이런 경기도 있다고 생각한다. 의리를 올리는 타이밍을 내가 미스한 것 같다. 조금 더 편한 타이밍에 올릴 수 있었을 것 같은데, 타이밍이 그랬다. 의리는 충분히 잘 던져줬고, 잘해 주고 있다고 생각한다. 선수들은 끝나면 그 경기는 잊어줘야 한다. 고민은 스태프가 해야 할 일"이라고 덤덤하게 말했다.
KIA는 지난 15일 광주 두산 베어스전부터 21일 고척 키움전까지 6연승을 질주해 3위까지 치고 올라갔다. 그러다 외국인 원투펀치 아담 올러와 제임스 네일을 낸 최근 2경기에서 키움에 2연패해 분위기가 가라앉았고, 다시 4위가 됐다. 여기서 더 연패 흐름으로 빠지는 것은 곤란하다.
이 감독은 "선수들은 경기 결과에 신경 쓰지 말고, 진 경기는 잊고 다음 경기를 했으면 좋겠다. 우리가 차분히 잘 체크해서 다음 경기에는 (이런 실수가) 안 나올 수 있도록 하겠다. 실수 없이 남은 경기를 치를 수 있도록 준비하겠다"고 강조했다.
한편 KIA는 이날 확대엔트리에 맞춰 포수 주효상, 내야수 변우혁 박상준, 외야수 이창진을 등록했다. 박상준은 바로 선발 라인업에 이름을 올렸다.
KIA는 박재현(중견수)-해럴드 카스트로(지명타자)-김도영(3루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-오선우(좌익수)-한준수(포수)-박상준(1루수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 시라카와 케이쇼다.
광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com