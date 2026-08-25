'충격 대참사 이후' 왜 이범호는 자책했나…"의리 올리는 타이밍 내 미스, 진 경기는 잊자"[광주 현장]

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 2사 만루 김재현이 이의리를 상대로 끝내기 만루포를 쳤다. 망연자실한 이의리의 모습. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(이)의리 올리는 타이밍을 내가 미스한 것 같다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 25일 광주 롯데 자이언츠전에 앞서 참담했던 직전 경기를 되돌아봤다.

KIA는 지난 23일 고척 키움 히어로즈전에서 7-2로 앞서다 9회말에만 6실점해 7대8로 역전패했다. KIA는 물론, 끝내기 그랜드슬램을 친 키움 김재현도 상상하지 못한 결말이었다.

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이 감독은 5점차인 만큼 마무리 이의리를 아끼고, 이태양을 마운드에 올리는 선택을 했다. 최근 이태양의 흐름이 좋아 필승조로 중용할 뜻을 밝힌 직후였다. 이대로 승리를 지키면 이태양은 앞으로 더 믿고 쓸 수 있는 카드가 되고, 최근 중요한 상황마다 등판했던 이의리는 아낄 수 있었다.

그런데 이태양이 선두타자 권혁빈에게 우전 안타를 맞았다. 대타 이형종은 중견수 뜬공. 1사 1루에서 서건창과 승부가 중요했는데, 결정구 포크볼이 우전 안타로 연결됐다. 추재현까지 우전 안타를 쳐 1사 만루가 됐다.

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KIA는 만루 위기에 급히 이의리를 올렸다. 이의리는 키움 강타자 맷 데이비슨을 이겨내지 못하고 우전 2타점 적시타를 허용했다.

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4-7로 쫓겼지만, 추가 실점은 막아야 했다. 이의리는 마무리 보직을 맡고 사실상 처음 맞이한 위기에 당황한 듯했다. 안치홍을 볼넷으로 내보내 또 1사 만루가 됐다.

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이의리는 여동욱을 시속 157㎞ 강속구를 앞세워 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 2사 만루에서 김재현과 승부는 빠르게 끝낼 수 있을 듯했다. 김재현은 이날 경기 전까지 1군 6경기 출전에 불과한 1할 타자였다. 그런데 야구는 역시나 모르는 일이었다. 이의리는 공 7개를 전부 시속 155㎞를 웃도는 강속구로 윽박질렀는데, 김재현은 서서히 눈에 익었는지 좌월 끝내기 만루 홈런으로 연결했다.

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 2사 만루 김재현이 이의리를 상대로 끝내기 만루포를 쳤다. 이의리가 타구를 바라보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. KIA 이범호 감독과 이동걸 코치 등이 경기를 지켜보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

이의리는 불펜 전환 후 처음 맛본 좌절에 고개를 푹 숙였다.

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이 감독은 "이런 경기가 한두 번이 아니라서 충격을 받진 않았을 것이다. 이런 경기도 있다고 생각한다. 의리를 올리는 타이밍을 내가 미스한 것 같다. 조금 더 편한 타이밍에 올릴 수 있었을 것 같은데, 타이밍이 그랬다. 의리는 충분히 잘 던져줬고, 잘해 주고 있다고 생각한다. 선수들은 끝나면 그 경기는 잊어줘야 한다. 고민은 스태프가 해야 할 일"이라고 덤덤하게 말했다.

KIA는 지난 15일 광주 두산 베어스전부터 21일 고척 키움전까지 6연승을 질주해 3위까지 치고 올라갔다. 그러다 외국인 원투펀치 아담 올러와 제임스 네일을 낸 최근 2경기에서 키움에 2연패해 분위기가 가라앉았고, 다시 4위가 됐다. 여기서 더 연패 흐름으로 빠지는 것은 곤란하다.

이 감독은 "선수들은 경기 결과에 신경 쓰지 말고, 진 경기는 잊고 다음 경기를 했으면 좋겠다. 우리가 차분히 잘 체크해서 다음 경기에는 (이런 실수가) 안 나올 수 있도록 하겠다. 실수 없이 남은 경기를 치를 수 있도록 준비하겠다"고 강조했다.

한편 KIA는 이날 확대엔트리에 맞춰 포수 주효상, 내야수 변우혁 박상준, 외야수 이창진을 등록했다. 박상준은 바로 선발 라인업에 이름을 올렸다.

KIA는 박재현(중견수)-해럴드 카스트로(지명타자)-김도영(3루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-오선우(좌익수)-한준수(포수)-박상준(1루수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 시라카와 케이쇼다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박상준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com